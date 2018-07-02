Убийство ромки на Закарпатье: полиция отбросила главную версию

В полиции отрицают, что убийство представительницы ромов в Берегово могло произойти на расовой почве.

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминации", - сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

Правоохранители продолжают работу по установлению причастных к зверскому убийству.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 июня во Львове группа молодых людей напала на табор ромов и зарезала одного из них. Полиция установила 14 человек, причастных к преступлению.