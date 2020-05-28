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28 мая • обновлено в 13:32
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Убийство ребенка под Харьковом: подозреваемую мать могут выпустить из СИЗО

1.1т
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Апелляционный суд Харькова рассматривает жалобу на меру пресечения Татьяне Пьяновой, которую подозревают в убийстве собственной дочери.

Как сообщает ТСН, адвокат требует отпустить подозреваемую под круглосуточный домашний арест (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Пьянова

Подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Пьянова

"Говорит, что прямых доказательств вины женщины нет, и следствие их до сих пор не предоставило. К тому же подозреваемая своей вины не признает", – отмечает издание.

Прокуратура выступает против, требуя оставить в силе содержание под стражей без возможности внесения залога.

Самой женщины в суде нет, поэтому решение будет принято без нее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
Тег
убийство
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