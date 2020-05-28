Убийство ребенка под Харьковом: подозреваемую мать могут выпустить из СИЗО

Апелляционный суд Харькова рассматривает жалобу на меру пресечения Татьяне Пьяновой, которую подозревают в убийстве собственной дочери.
Как сообщает ТСН, адвокат требует отпустить подозреваемую под круглосуточный домашний арест (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Пьянова
"Говорит, что прямых доказательств вины женщины нет, и следствие их до сих пор не предоставило. К тому же подозреваемая своей вины не признает", – отмечает издание.
Прокуратура выступает против, требуя оставить в силе содержание под стражей без возможности внесения залога.
Самой женщины в суде нет, поэтому решение будет принято без нее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове задержали Татьяну Пьянову, которая бегала по городу обнаженная с пакетом, где лежала отрезанная голова. Предварительно установлено, что погибшая – родная дочь задержанной Кристина.
Полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии в Харькове.
Выяснилось, что женщина, которая подозревается в убийстве родной дочери в Харькове, соседям казалась адекватным человеком.
В то же время, по словам некоторых из них, Пьянова якобы была экстрасенсом и проводила обряды.
Дядя девочки из-под Харькова, которой родная мать отрезала голову, рассказал об отношениях в семье.
Подозреваемой в убийстве 13-летней дочери Пьяновой суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Убийство в Харькове" на OBOZREVATEL.