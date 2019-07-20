Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас и как чтят память

В Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Организовало ее издание "УП", с которым погибший сотрудничал. "20 июля 2016 в центре Киева был убит наш коллега и друга Павла Шеремета. Через три года мы так и не знаем ни имена исполнителей, ни заказчиков убийства", – написали организаторы в Facebook. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.

Убийство Павла Шеремета "УП"

После нее организаторы приглашают всех желающих на просмотр журналистского фильма-расследования "Убийство Павла" в кинотеатр "Лира".

Кроме того, как сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов, на родине Шеремета его коллеги собираются посетить могилу на Северном кладбище в Минске.

Что дальше

Отметим, что на данный момент имена заказчиков и исполнителей неизвестны. 6 июля текущего года экс-генпрокурор Виктор Шокин сделал сенсационное заявление о деле. Он указал, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из нардепов, который и сейчас занимает довольно высокий пост.

Кроме того, журналисты поинтересовались ходом дела на данный момент. В частности, на запрос издания "Сегодня" в ГПУ ответили, что "ход досудебного расследования продолжается", и пребывает "на постоянном контроле Генерального прокурора Украины".

Также ситуацию прокомментировали в Офисе президента.

"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования... Офисом президента Украины в Национальной полиции Украины направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования", – лаконично ответили там на запрос "УП".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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