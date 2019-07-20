Убийство Павла Шеремета: что известно сейчас и как чтят память

В Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".
Организовало ее издание "УП", с которым погибший сотрудничал. "20 июля 2016 в центре Киева был убит наш коллега и друга Павла Шеремета. Через три года мы так и не знаем ни имена исполнителей, ни заказчиков убийства", – написали организаторы в Facebook. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).
Акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста.
Убийство Павла Шеремета
"УП"
После нее организаторы приглашают всех желающих на просмотр журналистского фильма-расследования "Убийство Павла" в кинотеатр "Лира".
Кроме того, как сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов, на родине Шеремета его коллеги собираются посетить могилу на Северном кладбище в Минске.
Что дальше
Отметим, что на данный момент имена заказчиков и исполнителей неизвестны. 6 июля текущего года экс-генпрокурор Виктор Шокин сделал сенсационное заявление о деле. Он указал, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из нардепов, который и сейчас занимает довольно высокий пост.
Кроме того, журналисты поинтересовались ходом дела на данный момент. В частности, на запрос издания "Сегодня" в ГПУ ответили, что "ход досудебного расследования продолжается", и пребывает "на постоянном контроле Генерального прокурора Украины".
Также ситуацию прокомментировали в Офисе президента.
"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования... Офисом президента Украины в Национальной полиции Украины направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования", – лаконично ответили там на запрос "УП".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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