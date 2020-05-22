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22 мая • обновлено в 18:01
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Убийство на Житомирщине: на месте нашли много оружия. Новые детали и фото

6.2т
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На месте массового убийства возле поселка Новоселица Попельнянского района Житомирской области обнаружено много оружия и установлены личности погибших.

Новые подробности происшествия и снимки с места событий обнародовала полиция области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Кровавая драма на Житомирщине: на месте нашли много оружия. Новые детали и фото

Правоохранители изъяли пять единиц зарегистрированного оружия, которое принадлежит участникам событий. Среди него охотничье ружье, из которого стрелял арендатор ставка.

Кровавая драма на Житомирщине: на месте нашли много оружия. Новые детали и фото

Также установлены личности погибших. Это добровольцы, участники антитеррористической операции возрастом от 29 до 50 лет, которые являются жителями Киева. Также среди них трое военнослужащих Национальной гвардии, которые находились на выходных после возвращения из зоны проведения операции Объединенных сил.

Кровавая драма на Житомирщине: на месте нашли много оружия. Новые детали и фото
Кровавая драма на Житомирщине: на месте нашли много оружия. Новые детали и фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 22 мая владелец местного водоема, 58-летний Анатолий Захаренко расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе.

  • Сначала он убил двоих, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

  • Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

  • Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Массовое убийство на Житомирщине
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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