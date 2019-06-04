Убийство мальчика полицией: в Раде выставили условие главным силовикам

Фракции "Самопомощь" и "Батьківщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу по делу об убийстве 5-летнего мальчика полицейскими.

Об этом они заявили с трибуны парламента, сообщает "УП". Так, представитель фракции "Самопомощь" Елена Сотник сказала, что в Раду должны прибыть Аваков, Князев и Труба и доложить о ходе расследования.

"Должны поставить вопрос политической ответственности", — подчеркнула она.

Аваков, Князев и Труба

В свою очередь представитель "Батьківщини" Сергей Соболев отметил, что фракция поддерживает позицию вызвать в парламент для публичного отчета за трагедию руководителей правоохранительных ведомств, в том числе и генпрокурора Юрия Луценко. Он добавил, что они сами должны были выступить перед людьми.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выразил соболезнования родителям погибшего мальчика и отметил, что БПП требует сверхбыстрого расследования и политического наказания для тех, кто способствовал преступлению и покрывал его.

Вместе с тем председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки заявил, что Нацполиция ничего не скрывает и все материалы дела переданы в ГБР для полного и независимого расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, под здание Голосеевского районного суда в Киеве, где 4 июня начали избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка полицейским, стянули автомобили с силовиками.

Первого подозреваемого Ивана Приходько поместили под стражу на 60 дней без возможности залога.

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