ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Убийство мальчика полицией: в Раде выставили условие главным силовикам

3.7тЧитать материал на украинском

Фракции "Самопомощь" и "Батьківщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу по делу об убийстве 5-летнего мальчика полицейскими.

Об этом они заявили с трибуны парламента, сообщает "УП". Так, представитель фракции "Самопомощь" Елена Сотник сказала, что в Раду должны прибыть Аваков, Князев и Труба и доложить о ходе расследования.

"Должны поставить вопрос политической ответственности", — подчеркнула она.

Аваков, Князев и Труба

Аваков, Князев и Труба

Новости
Убийство ребенка под Киевом: что известно о подозреваемых полицейских

В свою очередь представитель "Батьківщини" Сергей Соболев отметил, что фракция поддерживает позицию вызвать в парламент для публичного отчета за трагедию руководителей правоохранительных ведомств, в том числе и генпрокурора Юрия Луценко. Он добавил, что они сами должны были выступить перед людьми.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выразил соболезнования родителям погибшего мальчика и отметил, что БПП требует сверхбыстрого расследования и политического наказания для тех, кто способствовал преступлению и покрывал его.

Вместе с тем председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки заявил, что Нацполиция ничего не скрывает и все материалы дела переданы в ГБР для полного и независимого расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, под здание Голосеевского районного суда в Киеве, где 4 июня начали избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка полицейским, стянули автомобили с силовиками.

Первого подозреваемого Ивана Приходько поместили под стражу на 60 дней без возможности залога.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Арсен АваковСергей КнязевРоман ТрубаЮрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Теги
убийстворебенокНациональная полиция Украиныполиция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пипец просто и одного из этих выродков отпустили под домашний арест!!!!и это при том что ему светит очень большой срок!!!!он же сбежит!я бы на его месте сбежал бы((((очень жалко мальчика((((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попович Олег
Попович Олег
Артеллерист Моня, а в чём собственно пипец? Если их было двое то по логике стрелял один и всю полноту наказания должен понести тот что стрелял, а другой должен понести наказание по более мягкой статье и то только после окончания следствия и установления его вины и её степени. А так то мальчика уже к сожалению не вернуть, а ща пошумят и толку главные виновники таких ситуаций в больших креслах так и будут сидеть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения