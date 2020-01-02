Убийство Кати Гандзюк: адвокатам Мангера платили из бюджета Херсона

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, финансируются из бюджета области и города.

Такое заявление на своей Facebook-странице сделали активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". "Мангера не просто не убрали с поста председателя Херсонского областного совета. Ему не просто не смогли выразить недоверие. Мангера содержат всей областью", – написали они.

Убийство Кати Гандзюк "Корреспондент"

По их данным, в частности, бюджетные средства получали руководители адвокатского объединения "Константа" — Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин, которые являются адвокатами Мангера.

Напомним, 25 ноября 2019 года Мангеру уменьшили залог с 2,5 миллионов гривен до более 1 миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL:

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