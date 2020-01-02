Главная Новости
2 января • обновлено в 16:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Убийство Кати Гандзюк: адвокатам Мангера платили из бюджета Херсона

898
Читать материал на украинском

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, финансируются из бюджета области и города.

Такое заявление на своей Facebook-странице сделали активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". "Мангера не просто не убрали с поста председателя Херсонского областного совета. Ему не просто не смогли выразить недоверие. Мангера содержат всей областью", – написали они.

Новости
Убийство Гандзюк: в Раде приняли решение, которое поможет следствию

Убийство Кати Гандзюк

Убийство Кати Гандзюк

"Корреспондент"

По их данным, в частности, бюджетные средства получали руководители адвокатского объединения "Константа" — Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин, которые являются адвокатами Мангера.

Напомним, 25 ноября 2019 года Мангеру уменьшили залог с 2,5 миллионов гривен до более 1 миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владислав Мангер Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги