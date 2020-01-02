Убийство Кати Гандзюк: адвокатам Мангера платили из бюджета Херсона

Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, финансируются из бюджета области и города.
Такое заявление на своей Facebook-странице сделали активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". "Мангера не просто не убрали с поста председателя Херсонского областного совета. Ему не просто не смогли выразить недоверие. Мангера содержат всей областью", – написали они.
Убийство Кати Гандзюк
"Корреспондент"
По их данным, в частности, бюджетные средства получали руководители адвокатского объединения "Константа" — Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин, которые являются адвокатами Мангера.
Напомним, 25 ноября 2019 года Мангеру уменьшили залог с 2,5 миллионов гривен до более 1 миллиона гривен.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистки не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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