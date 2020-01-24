Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан один из главных фигурантов

В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Москаленко (Левин), который скрывался за пределами Украины.
Об этом сообщили прессслужбы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности.
"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк", – сказано в сообщении.
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан Левин
lb.ua
Задержание прокомментировал глава СБУ Иван Баканов. "Это яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это – наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", – заявил он.
Что известно о Москаленко
Настоящая фамилия подозреваемого – Москаленко. Мужчина родился в г. Херсон. Ему 41 год. Член известной в области преступной группировки, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко".
Он является еще и помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру. Также, по данным адвоката и замгендиректора "Укоборонпрома" Мустафы Найема, неоднократно бывал в офисе у другого фигуранта дела об убийстве Гандзюк Игоря Павловского. По неподтвержденной информации, именно он на машине Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей.
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан Левин
lb.ua
Напомним, 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству. В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
16 июля 2019 года ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения.
21 января подозреваемому в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк бывшему помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука Игорю Павловскому избрали меру пресечения в виде ареста.
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