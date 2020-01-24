Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан один из главных фигурантов

В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Москаленко (Левин), который скрывался за пределами Украины.

Об этом сообщили прессслужбы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности.

"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк", – сказано в сообщении.

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан Левин lb.ua

Задержание прокомментировал глава СБУ Иван Баканов. "Это яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это – наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", – заявил он.

Что известно о Москаленко

Настоящая фамилия подозреваемого – Москаленко. Мужчина родился в г. Херсон. Ему 41 год. Член известной в области преступной группировки, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко".

Он является еще и помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру. Также, по данным адвоката и замгендиректора "Укоборонпрома" Мустафы Найема, неоднократно бывал в офисе у другого фигуранта дела об убийстве Гандзюк Игоря Павловского. По неподтвержденной информации, именно он на машине Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей.

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан Левин lb.ua

Напомним, 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству. В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.

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