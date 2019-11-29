Убийство Гандзюк: стал известен изначальный план злоумышленников

Возможный организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин рассказал о планах выбросить девушку в мусорный бак, облить зеленкой или фекалиями.

Об этом пишет "Слідство. Інфо". Подозреваемый прислал журналистам данные в виде аудиозаписи.

Екатерина Гандзюк rferl.org

Причиной нападения стало подозрение помощника нардепа и предполагаемого посредника в нападении Игоря Павловского, что девушка поддерживает активиста Александра Цегельника, сообщил Левин. Он также отметил, что Цегельник противился незаконной вырубке леса, считаясь "личным врагом Павловского".

По версии Левина, Гандзюк "чем-то обидела" Цегельника, Павловского и организатора нападения Сергея Торбина. Кто-то предложил прийти к ней на рабочее место и бросить в мусорный бак.

"И, кажется, даже я сказал, чтобы облить зеленкой. И сфотографировать. И кто-то предложил облить дерьмом. Взять ведро дерьма, зайти и облить", – сказал Левин, добавив, что они считали, что Гандзюк "на их стороне", а оказалось, что на стороне Цегельника.

По словам Левина, данное обстоятельство очень сильно разозлило его собеседников, поскольку Цегельник – "чуть ли не кровный враг Павловского". Левин уточнил, что Павловский считал, что если активистка с Цегельником, то она тоже для него враг.

Как писал OBOZREVATEL:

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