Убийство Гандзюк: стал известен изначальный план злоумышленников

Возможный организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин рассказал о планах выбросить девушку в мусорный бак, облить зеленкой или фекалиями.
Об этом пишет "Слідство. Інфо". Подозреваемый прислал журналистам данные в виде аудиозаписи.
Екатерина Гандзюк
rferl.org
Причиной нападения стало подозрение помощника нардепа и предполагаемого посредника в нападении Игоря Павловского, что девушка поддерживает активиста Александра Цегельника, сообщил Левин. Он также отметил, что Цегельник противился незаконной вырубке леса, считаясь "личным врагом Павловского".
По версии Левина, Гандзюк "чем-то обидела" Цегельника, Павловского и организатора нападения Сергея Торбина. Кто-то предложил прийти к ней на рабочее место и бросить в мусорный бак.
"И, кажется, даже я сказал, чтобы облить зеленкой. И сфотографировать. И кто-то предложил облить дерьмом. Взять ведро дерьма, зайти и облить", – сказал Левин, добавив, что они считали, что Гандзюк "на их стороне", а оказалось, что на стороне Цегельника.
По словам Левина, данное обстоятельство очень сильно разозлило его собеседников, поскольку Цегельник – "чуть ли не кровный враг Павловского". Левин уточнил, что Павловский считал, что если активистка с Цегельником, то она тоже для него враг.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистки не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
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