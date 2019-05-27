ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Хотят, чтобы о них забыли": нардеп объяснил скандальный поворот в деле об убийстве Гандзюк

1.8тЧитать материал на украинском

Передача дела об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк в Покровский районный суд Днепропетровской области является попыткой спрятать судебный процесс от внимания общественности.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины, глава временной следственной комиссии парламента по делу Гандзюк Борислав Береза. По его словам, на суде "может быть названо очень большое количество фамилий, которые хотят, чтобы о них забыли".

Нардеп предположил, что судебные заседания переносят подальше от больших городов потому, "чтобы там можно принять решения, которые будет тяжело обжаловать".

Береза также прокомментировал решение одного из подозреваемых по делу об убийстве Владислава Мангера пройти проверку на полиграфе.

"Когда кто-то заявляет, что прошел детектор лжи, детектор не является фактором, который признают в украинском суде. Во-вторых, детектор лжи не является абсолютным доказательством того, что человек невиновен. Детектор лжи можно обмануть, и это не очень сложно. Более того, это может сделать не только специально подготовленный человек, а кто угодно, кто имеет навыки и понимает, как это работает", – подчеркнул он.

Новости
"Полностью погрузить в кислоту": прокурор указал на красноречивые нюансы в деле Гандзюк

"Я ожидаю, чтобы суд назвал не только организаторов и исполнителей убийства, но и заказчиков. Тогда будет понятно, почему произошла переквалификация статей. Тогда можно будет сказать, что кто-то пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и назвал заказчика", - добавил политик.

Также Береза посоветовал президенту Владимиру Зеленскому взять расследование под личный контроль: "Если Зеленский будет игнорировать этот вопрос, то этот вопрос придет к нему в лице тех активистов, которые не оставляют надежды узнать, кто именно заказал убийство Гандзюк".

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был заочно арестован подозреваемый в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко).

В свою очередь, одного из фигурантов дела Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Екатерина ГандзюкБорислав БерезаВладислав Мангер
Место
Украина
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скирда Женя
Скирда Женя
А все помнят как зеленский на предложение ., Порошенко, провести ещё дебаты в студии ответил что-то типа "лучше займись делом Гандзюк, а не дебатами" Вот теперь интересно, когда же справедливый зеленский разрулит это дело??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
леня зе
леня зе
та не пройдешь бляхер в свынарнык . и актывысты вместе с убийцей стернэнко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения