"Хотят, чтобы о них забыли": нардеп объяснил скандальный поворот в деле об убийстве Гандзюк

Передача дела об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк в Покровский районный суд Днепропетровской области является попыткой спрятать судебный процесс от внимания общественности.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины, глава временной следственной комиссии парламента по делу Гандзюк Борислав Береза. По его словам, на суде "может быть названо очень большое количество фамилий, которые хотят, чтобы о них забыли".

Нардеп предположил, что судебные заседания переносят подальше от больших городов потому, "чтобы там можно принять решения, которые будет тяжело обжаловать".

Береза также прокомментировал решение одного из подозреваемых по делу об убийстве Владислава Мангера пройти проверку на полиграфе.

"Когда кто-то заявляет, что прошел детектор лжи, детектор не является фактором, который признают в украинском суде. Во-вторых, детектор лжи не является абсолютным доказательством того, что человек невиновен. Детектор лжи можно обмануть, и это не очень сложно. Более того, это может сделать не только специально подготовленный человек, а кто угодно, кто имеет навыки и понимает, как это работает", – подчеркнул он.

"Я ожидаю, чтобы суд назвал не только организаторов и исполнителей убийства, но и заказчиков. Тогда будет понятно, почему произошла переквалификация статей. Тогда можно будет сказать, что кто-то пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и назвал заказчика", - добавил политик.

Также Береза посоветовал президенту Владимиру Зеленскому взять расследование под личный контроль: "Если Зеленский будет игнорировать этот вопрос, то этот вопрос придет к нему в лице тех активистов, которые не оставляют надежды узнать, кто именно заказал убийство Гандзюк".

Екатерина Гандзюк newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был заочно арестован подозреваемый в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко).

В свою очередь, одного из фигурантов дела Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест.

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