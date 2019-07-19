Сотрудник АП умер: в деле случился неожиданный поворот

Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли 14 марта возле церкви в Киеве, умер не в результате телесных повреждений.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Указывается, что в рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы.

"Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья.

Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", – сказала Максимец.

Александр Бухтатый Соцсети

Однако, она подчеркнула, что результаты двух экспертиз не дали исчерпывающих данных об обстоятельствах гибели мужчины. Поэтому в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы.

Отмечается, что по факту смерти Бухтатого продолжается досудебное расследование.

Как писал OBOZREVATEL:

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