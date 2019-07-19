Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Сотрудник АП умер: в деле случился неожиданный поворот

665 Читать материал на украинском

Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли 14 марта возле церкви в Киеве, умер не в результате телесных повреждений.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Указывается, что в рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы.

"Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья.

Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", – сказала Максимец.

Новости
Выпили и разбили голову: появились подробности убийства сотрудника Администрации Порошенко

Александр Бухтатый

Александр Бухтатый

Соцсети

Однако, она подчеркнула, что результаты двух экспертиз не дали исчерпывающих данных об обстоятельствах гибели мужчины. Поэтому в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы.

Отмечается, что по факту смерти Бухтатого продолжается досудебное расследование.

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина
Теги
Офис президента убийство расследование прокуратура Киева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel