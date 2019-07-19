Сотрудник АП умер: в деле случился неожиданный поворот

Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли 14 марта возле церкви в Киеве, умер не в результате телесных повреждений.
Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".
Указывается, что в рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы.
"Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья.
Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью", – сказала Максимец.
Александр Бухтатый
Соцсети
Однако, она подчеркнула, что результаты двух экспертиз не дали исчерпывающих данных об обстоятельствах гибели мужчины. Поэтому в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы.
Отмечается, что по факту смерти Бухтатого продолжается досудебное расследование.
Как писал OBOZREVATEL:
Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого нашли на улице Баггоутовской. Перед смертью мужчина был ограблен.
Предварительной причиной смерти в пресс-службе полиции Киева назвали ишемическую болезнь сердца. При этом у погибшего была сломана носовая кость.
Подозреваемыми в убийстве оказались двое граждан Армении. У них нашли мобильный телефон Бухтатого, а украденные деньги преступники пошли тратить в ближайшем магазине. С банковской карты мужчины успели снять 8 тыс. гривен.
15 марта задержанному 25-летнему гражданину Армении объявили о подозрении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента. Тогда же суд утвердил ходатайство на арест иностранца.
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