"Убийство" Бабченко: Луценко и Грицак отчитались перед дипломатами о спецоперации

Генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак 1 июня в Киеве провели встречу с главами дипломатических представительств стран "Большой семерки", Европейского Союза, а также Норвегии, Австралии и Совета Европы, на которой рассказали об успешной спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Луценко и Грицак проинформировали дипломатов о ключевых аспектах проведенной работы и тех целях, которые ставились при принятии решения об имитации преступления.

"Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства", — написано в сообщении.

По словам Луценко, информация о деталях операции будет доведена до сведения общественности оперативно и "с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия".

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было названо имя организатора покушения на Бабченко.