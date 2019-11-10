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10 ноября • обновлено в 21:05
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У Зеленского заявили об отмене призыва в армию: все подробности

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В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО.

Как передает ТСН, с такой инициативой выступил министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению президента Владимира Зеленского.

"Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв", – заявил он.

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"И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", – рассказал Загороднюк.

Министр добавил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Призывники

Призывники

Depo.ua

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды ВСУ, который продлится до 31 декабря. Кто подлежит службе в армии в 2019 году, сколько нужно отслужить, кто освобождается от службы, как на улицах отлавливают уклонистов и какое им предусмотрено наказание – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
призыв Вооруженные силы Украины НАТО
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Pollak John
Pollak John
бла-бла-бла . А сами оглобли к Рахе поворачиваете .
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семенов Александр
семенов Александр
Это что же получается , будет как при злочинной панде!!! ЗРАДА!!!
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