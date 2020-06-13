Офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщила пресс-служба ведомства, предварительно, сотрудник Офиса генпрокурора осуществил вход в ЕРДР, чтобы проверить, закрыли ли дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

"Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. 12 июня 2020 года они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой при попытке передачи взятки", – сказано в сообщении.

"Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР лиц. В случае подтверждения информации, будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности", – отметили в Офисе генпрокурора.

Ирина Венедиктова

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.

По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

В НАБУ и САП заявили, что к закрытию дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора.

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