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У Тимошенко заявили о провокациях власти: текст заявления

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В воскресенье, 31 марта, полиция Донетчины по анонимному звонку обнаружила брошенный автомобиль на еврономерах, в салоне которого было найдено 563 избирательных бюллетеня с отметками напротив кандидата Тимошенко Юлии Владимировны, передает пресс-служба партии "Батьківщина".

Приводим полный текст обращения "Батьківщини":

"Понятно, что это очередная провокация штаба действующей власти. Осознавая неизбежное поражение, ее технологи и подконтрольные силовики, очевидно, бросают все силы на дискредитацию фаворитки избирательной гонки.

У Тимошенко заявили о провокациях власти: текст заявления

Партия "Батьківщина" никогда не прибегала к грязным технологиям и всегда добросовестно соблюдала закон о выборах.

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Честной будет и нынешняя победа ее кандидата, которую зафиксирует официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями.

Весна победит!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко рассказала о мотивах своего президентства.

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Персона
Юлия Тимошенко
Тег
ВО Батьківщина

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