У террористов "Л/ДНР" взорвался боекомплект: много погибших и раненых

За среду, 1 июля, российские террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекмплекта в одном из блиндажей.

Кроме того, взрыв уничтожил и вражеский грузовик УРАЛ. О этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"В течение суток потери противника составили 9 человек. Безвозвратные – 6 (4 – 11 ОМСП 1 АК, не боевые, в результате подрыва взрывного устройства на собственных позициях, 2 – 9 ОМСП 1 АК, боевые). Санитарные – 3 (1 – 7 ОМСБр 2 АК, боевой, в результате обстрела, 1 – 9 ОМСП 1 АК, боевой, в результате обстрела, 1 – 6 ОМСП, 2 АК, боевой, в результате обстрела). Потери военной техники – вследствие нарушения мер безопасности произошла детонация БК в блиндаже, в результате чего был уничтожен один УРАЛ", – рассказал защитник.

На большие потери боевиков отреагировал на своей странице в Facebook и офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"1 июля в ходе детонации боекомплекта был уничтожено автомобиль УРАЛ и 4 представителей 11 ОМСП 1 АК российско-оккупационных войск. Хороший флешмоб. Предлагаю не останавливаться", – отметил он.

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