У террористов "Л/ДНР" взорвался боекомплект: много погибших и раненых
1 июля в одном из блиндажей террористов "Л/ДНР" из-за неосторожного обращения взорвался боекомплект
В результате погибли четверо оккупантов и уничтожен один УРАЛ
Еще двое боевиков погибли и трое получили ранения в результате ответного огня со стороны ВСУ
У террористов взорвался боекомплект. korrespondent.net
За среду, 1 июля, российские террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекмплекта в одном из блиндажей.
Кроме того, взрыв уничтожил и вражеский грузовик УРАЛ. О этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил офицер ВСУ Сергей Нещадим.
"В течение суток потери противника составили 9 человек. Безвозвратные – 6 (4 – 11 ОМСП 1 АК, не боевые, в результате подрыва взрывного устройства на собственных позициях, 2 – 9 ОМСП 1 АК, боевые). Санитарные – 3 (1 – 7 ОМСБр 2 АК, боевой, в результате обстрела, 1 – 9 ОМСП 1 АК, боевой, в результате обстрела, 1 – 6 ОМСП, 2 АК, боевой, в результате обстрела). Потери военной техники – вследствие нарушения мер безопасности произошла детонация БК в блиндаже, в результате чего был уничтожен один УРАЛ", – рассказал защитник.
На большие потери боевиков отреагировал на своей странице в Facebook и офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"1 июля в ходе детонации боекомплекта был уничтожено автомобиль УРАЛ и 4 представителей 11 ОМСП 1 АК российско-оккупационных войск. Хороший флешмоб. Предлагаю не останавливаться", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне 2020 российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники.
Речь идет о 42 убитых, 58 раненых, а также об уничтоженных ЗИЛ, КАМАЗ, двух минометах и одном танке.
Только за прошлую неделю, с 22 по 28 июня, в зоне ООС были ликвидированы десять и ранены и травмированы еще девять оккупантов.
Напомним, боевая группа К-2 54-й ОМБр ВСУ нанесла сокрушительный удар по позиции террористов "ДНР", полностью разрушив ее.
Прицельным огнем были ликвидированы четверо оккупантов, ранены еще трое и уничтожен склад боекомплектов, крупнокалиберный пулемет и другое оружие врага.
А 24 ОМБР ВСУ имени короля Даниила уничтожила дорогую систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.