У стрелка с Житомирщины полиция вымогала взятку: всплыло громкое дело перед трагедией

Однако в полиции исключают взаимосвязь задержания Мшанецкого и стрельбы у пруда – мол, полицейского "взяли" уже после этих событий.

Также OBOZREVATEL удалось узнать, что у них с собой было три самозарядных ружья "Сайга" с боевыми патронами.

Ряд СМИ сообщает, что прямо перед началом стрельбы погибшие участники ООС высказывали претензии Захаренко за то что он "слил" Мшанецкого.

В ответ Захаренко написал на него заявление и Мшанецкого задержали.

Появилась информация о том, что у Анатолия Захаренко, подозреваемого в убийстве семерых человек, накануне начальник местной полиции Руслан Мшанецкий требовал взятку.

Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых человек на Житомирщине, был причастен к задержанию подполковника местного отделения полиции. В СМИ также звучат версии того, что погибшие участники ООС угрожали ему из-за этого факта, однако, в полиции взаимосвязь событий опровергают.

Как стало известно OBOZREVATEL, Анатолий Захаренко принимал участие в следственных действиях по задержанию начальника отделения полиции Попелянского района Житомирской области, которое состоялось накануне. Об аналогичном случае сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции на своей странице в Facebook.

В публикации говорится, что задержанный руководитель требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно платить ему взятку в размере 10 тысяч гривен за невмешательство в деятельность по разведению рыбы. Сначала правоохранители задокументировали факт передачи чиновнику денег и рыбы на сумму 5 тысяч гривен. А после полицейский приехал за "данью" к пруду, где его задержали во время получения еще 2 тысяч взятки.

Собеседник OBOZREVATEL сообщил, что человеком, у которого требовали деньги, был как раз таки Анатолий Захаренко – после давления со стороны полицейского он написал на него заявление. Всё это происходило за несколько дней до трагической стрельбы на пруду.

Задержание подполковника Руслана Мшанецкого Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Задержание подполковника Руслана Мшанецкого Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Аналогичную информацию озвучивают и другие СМИ. Например, Dетектив-Info, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что требовавшим взятку полицейским был подполковник Руслан Мшанецкий. Также издание сообщает, что приехавшие на пруд участники ООС угрожали насилием Захаренко из-за того, что он "сдал" Мшанецкого.

"Вместе они употребляли алкоголь и на каком-то этапе к Захаренко возникли претензии со стороны бойцов. Те "под градусом" начали вспоминать российское происхождение владельца и угрожать ему насилием и даже изнасилованием из-за того, что он "сдал" Мшанецкого. Захаренко не стерпел этого, пошел и взял ружье. Когда это увидели его оппоненты, один из них пытался наброситься на владельца пруда с ножом, но наткнулся на выстрел", – сообщает источник издания.

По информации OBOZREVATEL, убитые люди были участниками ООС, а трое из них – действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. На рыбалку они приехали с 3 единицами нарезного охотничьего оружия типа "Сайга" с калибром патрона 7.62. Также собеседник издания сообщил, что всё оружие было заряжено боевыми патронами.

Место стрельбы Facebook Антона Геращенко

Место стрельбы Национальная полиция Украины

В показаниях Анатолия Захаренко, которые опубликовала "Страна", тоже говорится о том, что ему предъявляли претензии за "слив" Руслана Мшанецкого.

Однако в полиции опровергли связь этих событий с задержанием подполковника Мшанецкого. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко, передает ТСН.

По её словам, погибшие участники ООС приехали на пруд еще до того, как произошло задержание полицейского.

"АТОшники приехали отдыхать на пруд еще до того, как на взятке задержали начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно по 10 тыс. грн. Эти события совершенно не связаны, поскольку АТОшники приехали на пруд отдыхать в 5 утра 21 мая, а задержание начальника Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого произошло позже", – пояснила Алла Ващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 мая владелец местного водоема, 58-летний Анатолий Захаренко расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе.

Сначала он убил двоих, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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