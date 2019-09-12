Главная Новости
12 сентября • обновлено в 14:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Взорвется по западной границе!" У Соловьева пригрозили Украине отделением Закарпатья

905 Читать материал на украинском

Украинский пособник российской пропаганды Василий Вакаров заявил о необходимости автономии для Закарпатья и федерализации Украины. Его преступные призывы поддержал главный рупор Кремля Владимир Соловьев и заявил, что скоро судьба Донбасса постигнет западные украинские регионы.

Наглые угрозы суверенитету Украины прозвучали в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Если говорить о Донбассе, то его проблему мы не решим без либо федерализации, либо широчайшей децентрализации. Потому что в 1991 году на референдуме те же закарпатцы проголосовали за автономию Закарпатской области. А автономии они до сих пор не получили", – нагло высказался пособник оккупантов в информационной войне против Украины.

В свою очередь Соловьев пригрозил, что события на Закарпатье якобы положат начало развалу украинского целостного государства.

Новости
В Одессе, Харькове, Ивано-Франковске: Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине

"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы. Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй". У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!" – съязвил топ-пропагандист России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины. Это якобы вынудит страну забыть о конфликте на востоке.

Напомним, что Вакаров призвал Россию разыграть его родную страну, как карту, воспользовавшись победой Владимира Зеленского на выборах президента.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Московія,це колос на глиняних ногах. Скоро вона,як і усі до неї імперії,розпадеться. І залишиться від неї одна московська область. Ось про що сов'ю хвилюватись треба.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel