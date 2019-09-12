"Взорвется по западной границе!" У Соловьева пригрозили Украине отделением Закарпатья

Украинский пособник российской пропаганды Василий Вакаров заявил о необходимости автономии для Закарпатья и федерализации Украины. Его преступные призывы поддержал главный рупор Кремля Владимир Соловьев и заявил, что скоро судьба Донбасса постигнет западные украинские регионы.

Наглые угрозы суверенитету Украины прозвучали в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Если говорить о Донбассе, то его проблему мы не решим без либо федерализации, либо широчайшей децентрализации. Потому что в 1991 году на референдуме те же закарпатцы проголосовали за автономию Закарпатской области. А автономии они до сих пор не получили", – нагло высказался пособник оккупантов в информационной войне против Украины.

В свою очередь Соловьев пригрозил, что события на Закарпатье якобы положат начало развалу украинского целостного государства.

"Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы. Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй". У вас начнется парад суверенитетов, который был в России в 90-х годах! Вы полностью повторяете наш путь!" – съязвил топ-пропагандист России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев заявил, что вскоре, помимо Донбасса, война якобы охватит еще несколько регионов Украины. Это якобы вынудит страну забыть о конфликте на востоке.

Напомним, что Вакаров призвал Россию разыграть его родную страну, как карту, воспользовавшись победой Владимира Зеленского на выборах президента.

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