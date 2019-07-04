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"У нас снова потери!" Оккупанты "Л/ДНР" взвыли из-за ответки ВСУ

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Террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

Примечательно, что в своих официальных сводках они лгут будто убитых нет, однако в пабликах оккупантов появляется противоположная информация. Скриншоты соответствующих сообщений опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"По "официальным" сводкам Дырляндии за сутки потерь нет. А у меня есть, и даже знаю, кто. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал он.

Солдат ВСУ

Солдат ВСУ

"Рубрика"

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В частности, сообщение о потерях боевиков в одной из сепаратистских групп в соцсетях оставила некая "военкор" Марина Харькова.

"Начались обстрелы по Ясиноватскому блокпосту, Доломитному в Горловке, возле Стаханова и Первомайска в "ЛНР" . У нас снова потери", – пожаловалась пропагандистка.

Официальные сводки террористов с лживой статистикой

Официальные сводки террористов с лживой статистикой

Facebook Анатолия Штефана

Жалобы оккупантов на потери

Жалобы оккупантов на потери

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ. Сначала они подняли волонтерский дрон на самый верх террикона (он завис чуть ли не над головами врага), все засняли и проанализировали видео для оценки обстановки, после чего нанесли два точных удара.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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