"У нас серьезных дефицит": эксперты рассказали о новых проблемах ВСУ на Донбассе

В украинской армии достаточно снайперских винтовок и специальных комплексов, однако существует нехватка профессиональных снайперов.

Об этом заявил военный эксперт "Украинского вооруженного центра" Юрий Збанацкий в эфире "Эспрессо".

"Здесь все упирается в уровень подготовки снайперов. Квалифицированного снайпера следует готовить достаточно долго, это требует ресурсов. У нас большей проблемой является не нехватка этих винтовок (новейших снайперских - ред.), а соответствия количества подготовлен снайперов, которые могли бы ими пользоваться. Пока у нас больше винтовок, чем хорошо подготовленных снайперов", - сказал он.

Збанацкий добавил, что за счет государства и волонтеров за рубежом закупаются сотни современных снайперских систем. И счет идет "не на десятки, а на сотни".

"От Советского Союза Украина получила лишь винтовки СВД ... Реально СВД имеет преимущество не более, чем в 200 м. До 600-800 м. Это зависит от компетенции самого снайпера. Средний боец, которого просто выбрали в отделении, и дали ему СВД, он не является снайпером. Для полноценных снайперов в специальных подразделениях нужны более современные мощные системы, поскольку мир пошел гораздо дальше", - пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ на Донбассе испытывают нехватку вооружения, особенно противотанковых комплексов. Действующие ПТРК устарели технологически, а у некоторых истек срок годности.