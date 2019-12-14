"У нас нет ответа": Аваков признался в пробелах в деле Шеремета

Украинские правоохранители обнародовали только до десяти процентов информации, собранной во время расследования убийства Павла Шеремета. В то же время следствие до сих пор нет ответа на все вопросы в отношении подозреваемых лиц и их мотивов.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Чиновник подчеркнул, что дело еще не расследовано и не закрыто.

"Следствие продолжается. Мы провели первую фазу, когда задержали подозреваемых. И провели большой брифинг, ибо тема эта очень резонансная и мы хотели дать максимум информации. У нас нет ответа на все вопросы, мы не знаем механизмов взаимодействия, не знаем роли отдельных граждан в деле. Но мы видим людей, которые инициировали это преступление. На брифинге было 5-10% из всей информации, которую можно было объявить", – сказал он.

Арсен Аваков отметил, что дело Шеремета еще не расследовано и не закрыта

По словам министра, следствие действительно имеет убедительные аргументы виновности задержанных лиц. В то же время подчеркнул, что Украина – правовое государство, в котором каждый может доказать в суде свою невиновность.

"Мы считаем, что наши аргументы очень серьезные. Сегодня назвали, а завтра представим в суде абсолютно все экспертизы, отечественные и те, которые провел эксперт из Великобритании", – добавил он.

Кроме этого, министр попросил украинский, мол, не нужно думать, что все военные или волонтеры одинаковы. Однако, подчеркнул, что если они действительно совершили преступление, то должны отвечать перед законом.

"Общество должно осознать: боевые заслуги и волонтерская деятельность не могут быть индульгенцией – дело правоохранительной системы раскрытия всех преступлений, несмотря на личности – преступления одних ветеранов или волонтеров в коем случае не умаляют подвиги честных людей!" – подытожил Аваков.

Как писал OBOZREVATEL:

12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный УСН ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделом рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугар.

Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

Кто заказчик – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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