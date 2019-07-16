"У нас есть С-400": оккупанты в Крыму пригрозили уничтожить Украину

В оккупированном Россией Крыму пригрозили уничтожить Украину, если ВСУ применят на полуострове оружие.

Об этом заявил "депутат Госсовета" Крыма Владислав Ганжара, отметив, что любое военное вторжение будет "чревато крахом украинского государства".

"Мы, конечно же, понимаем, что никогда подобные угрозы не воплотятся в жизнь. С точки зрения безопасности Крымский мост охраняется в разных аспектах – и с воды, и с противовоздушной обороны. Мы неоднократно говорили, что любая попытка подобных действий, безусловно, приведет к краху украинского государства", – угрожал Ганжара.

Оккупант добавил, что в Крыму находится российский зенитный ракетный комплекс С-400. При этом Ганжара считает, что угрозы для Крымского моста нет, и заявления Украины являются "больной фантазией".

Российский зенитный ракетный комплекс С-400

Напомним, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях первой крылатой ракеты украинского производства "Нептун".

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