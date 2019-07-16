Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"У нас есть С-400": оккупанты в Крыму пригрозили уничтожить Украину

2.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму пригрозили уничтожить Украину, если ВСУ применят на полуострове оружие.

Об этом заявил "депутат Госсовета" Крыма Владислав Ганжара, отметив, что любое военное вторжение будет "чревато крахом украинского государства".

"Мы, конечно же, понимаем, что никогда подобные угрозы не воплотятся в жизнь. С точки зрения безопасности Крымский мост охраняется в разных аспектах – и с воды, и с противовоздушной обороны. Мы неоднократно говорили, что любая попытка подобных действий, безусловно, приведет к краху украинского государства", – угрожал Ганжара.

Новости
"Чей Крым?" Приехавшей в Киеве звезде из РФ задали острый вопрос

Оккупант добавил, что в Крыму находится российский зенитный ракетный комплекс С-400. При этом Ганжара считает, что угрозы для Крымского моста нет, и заявления Украины являются "больной фантазией".

Российский зенитный ракетный комплекс С-400

Российский зенитный ракетный комплекс С-400

Напомним, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях первой крылатой ракеты украинского производства "Нептун".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Теги
Крым ракеты Крымский мост
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
10
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Надувные возят по Крыму.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Pooh Vini, Есть желание проверить? Я так и знал...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Сало Уронили
Сало Уронили
3енитный ракетный комплекс С-400-ПВО.ноест калибр которой можно хоть в контейнер поставить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это пламенный привет сектанту дурчинову!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel