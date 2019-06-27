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У Медведчука анонсировали освобождение украинцев из плена "Л/ДНР": что известно

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В четверг, 27 июня, состоится возможное освобождение нескольких украинских пленных, которых удерживают в "Л/ДНР".

Об этом в эфире "112 Украина" заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович. Он сообщил, что глава политсовета партии Виктор Медведчук встретится с главарями "Л/ДНР".

"Я анонсирую вам это: в ближайшие несколько часов состоится прямая встреча главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с руководством "ЛНР", "ДНР". Потому что надо либо идти к миру, либо врать о мире, надо либо делать шаги, пусть не всегда популярные, но ты ведешь к миру, ты честный человек. Люди, дорогие мои друзья, если человек, политик нашей страны, в ситуации, в которой мы все находимся, не идет к миру – он преступник по отношению к своей стране. Мы обещали, и мы это делаем", – заявил Рабинович.

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При этом он отметил, что возможны уголовные преследования их партии.

"Это не последняя новость, которую вы услышите – будут освобожденные пленные с божьей помощью, будут прямые переговоры… Мы не боимся их уголовных дел, мы их не боимся и будем устанавливать мир, и вместе с вами его установим", – добавил Рабинович.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что Медведчук проведет встречу в Минске с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.

В то же время СМИ, подконтрольные террористам написали, что 28 июня "Л/ДНР" передадут Украине четверых пленных в одностороннем порядке.

У Медведчука анонсировали освобождение пленных украинцев из "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем Донбасса.

Ранее Виктор Медведчук раскритиковал президента Владимира Зеленского за его позицию по переговорам с Россией об обмене пленными.

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Персоны
Виктор МедведчукВадим РабиновичЛеонид ПасечникДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
военнопленные
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Молодцы - ни единого шанса партии войны! Пусть сидят в своих схронах и скрежещут зубами.
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bruno jordano
bruno jordano
Свичкаренко Игорь, мы еще больше заскрежещем,если вы всех пленных отпустите.давай нам на зло
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Grich Lara
Grich Lara
Вони не бояться їх кримінальних справ, та чого їм боятися,свояк свояка бачить здалеку
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ivanov koly
ivanov koly
матвейчук разыгрывает спектакль. если путин прикажет-освободят
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