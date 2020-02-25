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25 февраля • обновлено в 10:30
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У активистов "Украинского киберальянса" внезапно устроили обыски

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Утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками к активистам организации "Украинский киберальянс". В частности, следственные действия провели у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист, основатель InformNapalm Роман Бурко. Причины обысков при этом не называются.

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"У спикера Ukrainian Cyber Alliance (UCA) и других людей, которые в рамках акции #FRD указывали государственным учреждениям на критические уязвимости систем с целью исправления и закрытия уязвимостей, начались обыски. Сейчас детали неизвестны. Альянс годы проводил успешные операции и мешал россиянам, похоже, власть дала "зеленый свет" уничтожению волонтерских групп, которые донимали РФ эти годы", – написал Бурко.

У активистов "Украинского киберальянса" устроили обыски

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители устроили масштабный обыск в КБ "Южное".

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Кибератака на Украину
Место
Украина
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