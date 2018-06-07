Если Донбасс "заполыхает": названа связь ЧМ и войны

Активность российско-террористических сил на Донбассе в ближайшие дни будет напрямую зависеть от проведения в России чемпионата мира по футболу.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Отвечая на просьбу оценить нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий на востоке Украины, он заметил: "Спокойной эту ситуацию не назовешь".

В то же время Тымчук обратил внимание на снижение количества обстрелов. На прошлой неделе противник обстреливал украинские позиции из тяжелого вооружения 280 раз, "за эту неделю – уже 220".

По прогнозам нардепа, "накануне чемпионата мира по футболу россияне будут идти на деэскалацию".

Тымчук убежден: Кремлю необходимо продемонстрировать потенциальным туристам и представителям западных стран, "что это безопасно". И удастся это только в случае, если "на Донбассе не будет всё полыхать".

В этом контексте он напомнил о том, что в городе, который находится недалеко от границы с Украиной, в Ростове-на-Дону, "будут проходить определенные мероприятия в рамках ЧМ-2018".

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня Дмитрий Тымчук сообщил о том, что Генштаб Вооруженных сил России приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.