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Если Донбасс "заполыхает": названа связь ЧМ и войны

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Активность российско-террористических сил на Донбассе в ближайшие дни будет напрямую зависеть от проведения в России чемпионата мира по футболу.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Отвечая на просьбу оценить нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий на востоке Украины, он заметил: "Спокойной эту ситуацию не назовешь".

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В то же время Тымчук обратил внимание на снижение количества обстрелов. На прошлой неделе противник обстреливал украинские позиции из тяжелого вооружения 280 раз, "за эту неделю – уже 220".

По прогнозам нардепа, "накануне чемпионата мира по футболу россияне будут идти на деэскалацию".

Тымчук убежден: Кремлю необходимо продемонстрировать потенциальным туристам и представителям западных стран, "что это безопасно". И удастся это только в случае, если "на Донбассе не будет всё полыхать".

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В этом контексте он напомнил о том, что в городе, который находится недалеко от границы с Украиной, в Ростове-на-Дону, "будут проходить определенные мероприятия в рамках ЧМ-2018".

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня Дмитрий Тымчук сообщил о том, что Генштаб Вооруженных сил России приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеЧМ-2018
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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