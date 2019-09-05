"Туристы прут на БТРах": в Крыму перепугались военной техники РФ на улицах

В сети появилось видео, на котором военный БТР российских оккупантов разъезжает по улицах Керчи.
На кадрах видно, что его сопровождает полицейская машина с мигалками, которая препятствует свободному проезду людей по дороге. Ролик опубликовали на YouTube-канале Kerch.FM (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
БТР на улице Керчи
Скриншот видео
Также видео поделились на странице паблика RoksolanaToday&Крым25%. Авторы поста с сарказмом отметили, что вместо туристов теперь улицы крымских городов заполонили захватчики на броне.
"Керчь. Туристы на БТРах прут по дорогам города, наплевав на всех и вся", – возмущаются под роликом.
Керчь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 5, 2019
туристы на БТРах пруть по дорогам города,наплевав на всех и всяhttps://t.co/A6o8sZJoJC
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа по незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.
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