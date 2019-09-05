Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Туристы прут на БТРах": в Крыму перепугались военной техники РФ на улицах

1.6т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором военный БТР российских оккупантов разъезжает по улицах Керчи.

На кадрах видно, что его сопровождает полицейская машина с мигалками, которая препятствует свободному проезду людей по дороге. Ролик опубликовали на YouTube-канале Kerch.FM (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

БТР на улице Керчи

БТР на улице Керчи

Скриншот видео

Также видео поделились на странице паблика RoksolanaToday&Крым25%. Авторы поста с сарказмом отметили, что вместо туристов теперь улицы крымских городов заполонили захватчики на броне.

"Керчь. Туристы на БТРах прут по дорогам города, наплевав на всех и вся", – возмущаются под роликом.

Новости
Собирают мировую армию? В Крым завезли военную технику из Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа по незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
16
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Раксолана не дремлет! Браво! Какой кошмар и общественный резонанс повлекла эта публикация... Просто дух захватывает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Нормальная практика, когда военную технику в городе сопровождает машина ГАИ. В цивилизованных странах так. А в Украине как?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel