"Туристы прут на БТРах": в Крыму перепугались военной техники РФ на улицах

В сети появилось видео, на котором военный БТР российских оккупантов разъезжает по улицах Керчи.

На кадрах видно, что его сопровождает полицейская машина с мигалками, которая препятствует свободному проезду людей по дороге. Ролик опубликовали на YouTube-канале Kerch.FM (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

БТР на улице Керчи Скриншот видео

Также видео поделились на странице паблика RoksolanaToday&Крым25%. Авторы поста с сарказмом отметили, что вместо туристов теперь улицы крымских городов заполонили захватчики на броне.

"Керчь. Туристы на БТРах прут по дорогам города, наплевав на всех и вся", – возмущаются под роликом.

Керчь

туристы на БТРах пруть по дорогам города,наплевав на всех и всяhttps://t.co/A6o8sZJoJC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа по незаконно построенному Россией в аннексированном Крыму Керченскому мосту в рамках начавшихся командно-штабных учений прошла колонна военной техники оккупантов.

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