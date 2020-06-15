Турчинов объяснил, почему Крым не спасли от оккупации

В 2014 году предотвратить оккупацию Крыма Россией было нереально. Ведь боеспособные подразделения украинской армии насчитывали лишь 5000 человек.

К тому же, под угрозой захвата была вся территория Украины, включая Киев. Об этом в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда вы поднимете стенограмму заседания СНБО, то на мой вопрос, сколько мы можем мобилизовать военных для того, чтобы провести наступательную операцию в Крыму, министр обороны сказал, что максимум 5000 человек. Россиян было около 30 000 подготовленных военных, не считая тех, кто перешел на их сторону, парамилитарных группировок, ФСБ, разведывательных групп и так далее", – вспоминает политик.

"Не надо оканчивать академию Генштаба, чтобы понимать: чтобы проводить наступательную операцию, надо иметь превосходство в силах и средствах над врагом. В этих условиях бросить единственные боеспособные подразделения (а это было фактически несколько батальонно-тактических подгрупп) – это бросить их на смерть без каких-либо шансов на результат", – убежден Турчинов.

К тому же, рассказал он, военное руководство Украины тогда настаивало на том, что Крым – это не главная угроза. Ведь на северных и восточных границах уже формировалась 200-тысячная группировка и готовилась к вторжению.

"По данным разведки, которая только начинала работать, на днях должно было быть принято решение о вторжении российских войск на территорию Украины, захвате Киева, фактически всей территории Украины по просьбе Януковича. Так оно фактически и произошло. Поэтому главный наш вопрос был защитить уже всю Украину", – рассказал экс-секретарь СНБО.

По словам Турчинова, Россия долго и серьезно готовила операцию по захвату Крыма. К тому же, началось это еще во время президентства беглого Виктора Януковича.

"Уже в октябре 2013 года они во время военных учений четко отрабатывали технологию, как помочь соседней стране, которую захватили незаконные группировки, которые они потом будут называть "хунтой". На обращение действующей власти, действующего президента, российские войска оказывают такую помощь", – отметил Турчинов.

"То есть подробно уже отрабатывалась не просто оккупация Крыма, а оккупация всей Украины. Цель у Путина была не Крым. Их интересует вся Украина. Крым – это локальный вопрос, плацдарм, который они хотели захватить первым", – пояснил он.

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