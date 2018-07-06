"Совок в действии": у Савченко рассказали, как нардеп ходит в туалет

К внефракционному народному депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, в СИЗО впервые за четыре месяца подсадили сокамерницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко, отметив, что Савченко имеет возможность принимать душ лишь раз в неделю. Также она пожаловалась на ужасные уборные.

"Извиняюсь, что такое пишу, но не могу не сказать об уборной - кнопка сливного бачка находится снаружи и каждый раз заключенный человек должен стучать в двери конвоя, чтобы ее нажали и слили воду - совок в действии", - рассказала Проторченко.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Савченко рассказала, как питается нардеп в СИЗО.