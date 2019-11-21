"Наденьте трусики – снимите крестик": Цимбалюк разгромил Путина за ложь о Донбассе

Украинский журналист Роман Цимбалюк поймал президента России Владимира Путина на оговорках, которыми тот признал свое вторжение на украинский Донбасс, и устроил ему за это жесткий троллинг.

Случайные признания Путина прозвучали во время форума "Россия зовет". Фрагменты скандальных заявлений лидера страны-агрессора Цимбалюк показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, вопросы у журналиста возникли к словам Путина о том, что если на линии разграничения у поселков Петровское и Золотое появится Нацгвардия или другие силовые структуры Украины, то террористы "Л/ДНР" ответят зеркальными мерами.

"Кажется, Владимир Владимирович проговорился снова. Как вы думаете, если Россия ни при чем к этому конфликту, то почему Путин точно знает, как будут действовать коллаборационисты? Он что, телепат? Он отдает приказы! А эти бредни по поводу националистических батальонов (даже Путин сказал так называемых) – этого никогда не было", – возмутился Цимбалюк.

Цимбалюк и Путин

Он отметил, что за Украину против российской армии в 2014-2015 году действительно воевали добровольцы. Но за прошедшие годы они все были включены в состав силовых структур Украины.

"Но Владимиру Владимировичу все равно не нравится, что там будут люди, которые не стесняются, в отличие от россиян, шевронов и флага страны, которую они представляют", – подколол Путина журналист, намекая на его пропагандистский миф об "ихтамнетах".

Кроме того, Цимбалюка смутила угроза Путина по поводу того, что отношения между Украиной и Россией будут зависеть только от дальнейшего развития ситуации на временно оккупированном Донбассе.

"Это же просто оговорочка по Фрейду! Владимир Владимирович нам много раз говорил, что у нас "внутриукраинский" конфликт. Було таке? Було! И сейчас мы об это слышим снова. Но почему-то взаимоотношения Украины и России зависят от решения "внутреннего украинского" конфликта. Ребята, ну, вы или трусики наденьте, или крестик снимите! Это же просто парадокс. По сути, Путин увязывает двухсторонние отношение России и Украины с тем, чтобы Киев капитулировал, пошел на их требования. С какого мы должны идти по этому пути?!" – осадил украинец Путина за наглые имперские требования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк ярко прошелся по имперской речи президента России Владимира Путина, в которой он по сути назвал Украину историческим вымыслом.

Украинец навел ему неопровержимые факты, которые доказывают, что в определенные периоды Россия вообще не присутствовала как государство на политической карте мира.

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