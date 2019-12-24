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24 декабря • обновлено в 10:32
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"Готовит на место Зеленского": Цимбалюк раскрыл опасную стратегию Путина по Украине

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Демонстративные встречи президента России Владимира Путина со своим кумом, народным депутатом Украины от ОПЗЖ Виктором Медведчуком говорят о том, что лидер страны-агрессора хочет сделать его следующим главой украинского государства.

Именно поэтому на таких встречах они обсуждают вопросы, которые совершенно не входят в компетенцию Медведчука, отметил в видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Складывается впечатление, что Путин считает именно Медведчука президентом Украины и обсуждает именно с ним вопросы, которые касаются двухсторонней повестки – от газа до вопросов войны и мира", – говорит он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"Предположу, что таким образом Владимир Путин работает над тем, чтобы эта альтернативная реальность, где он встречается с Медведчуком постоянно как с кумом, превратилась в действительность, где он будет встречаться с Медведчуком, но уже как с настоящим избранным президентом Украины. И на это они рассчитывают, что, мол, Зеленский рано или поздно уйдет, а потом украинцы проголосуют за Медведчука", – добавил журналист.

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Более того, по словам Цимбалюка, Путин воспринимает Медведчука как запасного игрока на случай, если Зеленский не согласится идти на радикальные уступки Кремлю уже сейчас.

"Группа Медведчука – запасные. Если вдруг Зеленский не идет на уступки Кремлю, на компромиссы, капитуляцию, то это готовы сделать ребята из ОПЗЖ. И когда они говорят о Минских соглашениях, что-то мне говорит, что они хотят выполнить их таким образом, чтобы Москве было приятно и удобно", – убежден он.

Цимбалюк напомнил, что для Москвы идеальная картина выглядит следующим образом: "Л/ДНР" остаются, Украина их признает, они продолжают кошмарить Украину, высасывая из нее финансовые ресурсы, мешая развиваться и не давая шанса вернуть украинский флаг в Донецк и Луганск.

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"Но у этих территорий по замыслу Кремля должен появиться механизм, чтобы они могли голосовать за Медведчука, находясь в оккупации. Согласитесь, там нет ни одного украинского канала и никого туда допускать не собираются. Но в случае чего будут трубить во все трубы о том, что нужно голосовать за Виктора Владимировича", – предупредил Цимбалюк.

"Кстати, я думаю, что голосования как такового там можно не проводить. Идея в том, чтобы Украину вынудить во время национальных выборов отправлять на оккупированный Донбасс некоторое количество миллионов бюллетеней. А потом приедут ребята из Москвы, расставят галочки за людей, которые общаются сейчас, и вернут обратно в ЦИК. Примерно такая у них программа максимум", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин поддержал предложение лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате".

Ранее Цимбалюк заявил, что партия Медведчука ОПЗЖ – это голос Путина в Верховной Раде Украины. Именно поэтому он постоянно ездит "на поклон" в Кремль – чтобы отчитываться о проделанной работе перед куратором.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин Виктор Медведчук Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вы слишком много места в голове Путина отводите себе. Путин чхать на вас хотел. Уехал бы от вас подальше вместе со всей Россией, если бы мог. Или вас услал куда-то. Для России вы больше не братский народ, вы недоразумение, собачья какашка под дверью. Считаю, что вы победили поляков и почётное звание Гиены Европы принадлежит теперь вам по праву.
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Куни Чан
Куни Чан
СБУ надо из этого прыщавого нарика сделать сакральную жертву, пришлите ему яда в сале)))
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