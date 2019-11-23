"Украдут не только унитазы": Цимбалюк предсказал Донбассу судьбу украинских кораблей

Если Россия решит деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube. Он отметил, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора. Ведь ее цель – нанести максимальный ущерб Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Мы видим, в каком состоянии вернули корабли. И если когда-нибудь Россия пойдет на деоккупацию украинского Донбасса, то, соответственно, в таком же состоянии – с вывернутыми, испорченными, украденными не только унитазами, но и заводами и фабриками – будет на территории, которую мы называем ОРДЛО. Потому что Россия создала так называемые недореспублики, чтобы с одной стороны давить на Украину, а с другой стороны – просто грабить этот регион", – уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе белье.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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