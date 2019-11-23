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23 ноября • обновлено в 05:05
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"Украдут не только унитазы": Цимбалюк предсказал Донбассу судьбу украинских кораблей

1.1т
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Если Россия решит деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube. Он отметил, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора. Ведь ее цель – нанести максимальный ущерб Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Мы видим, в каком состоянии вернули корабли. И если когда-нибудь Россия пойдет на деоккупацию украинского Донбасса, то, соответственно, в таком же состоянии – с вывернутыми, испорченными, украденными не только унитазами, но и заводами и фабриками – будет на территории, которую мы называем ОРДЛО. Потому что Россия создала так называемые недореспублики, чтобы с одной стороны давить на Украину, а с другой стороны – просто грабить этот регион", – уверен журналист.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Война на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Таев Иван
Таев Иван
Этот лопоухий алкаш разве еще не спился в столице краины-ахрессора в ожидании "рашкавсё"?
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