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22 ноября • обновлено в 04:47
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"Наблюдатели на танках?" Цимбалюк публично осадил рупоров Кремля из-за войны в Украине

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Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко разгромил ложь российских пропагандистов о том, что на Донбассе якобы нет российских войск.

Бурная дискуссия между ними разгорелась в эфире радио "Эхо Москвы". Так, в программе обсуждалось заявление президента России Владимира Путина на форуме "Россия зовет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем глава страны-агрессора отметил, что на востоке якобы нет российских войск, однако он получает оттуда всю оперативную информацию от своих "военных наблюдателей".

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Ведущие радиоэфира ухватились за эту фразу и также начали утверждать, что на Донбассе якобы никогда не было регулярной российской армии, за исключением тех ее представителей, которые просто "мониторят ситуацию" на фронте. Откровенная ложь возмутила Цимбалюка, и он ярко ответил информационным пособникам оккупантов.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Как это они мониторят? Они из космоса смотрят, как ваши космонавты? Представьте ситуацию, что в Хабаровском крае появляются китайские военные наблюдатели на танках. Вы говорите: "Это оккупация!". А они говорят: "Нет, мы наблюдатели! Видите, у нас даже нет нашивок "Армия России". Мы их сняли". Поэтому, конечно, смешно и горько одновременно. Россия хочет всему миру мира, кроме Украины", – разгромил нелепые попытки россиян оправдаться украинский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Цимбалюк в эфире "Эхо Москвы" жестко сцепился с главой Фонда прогрессивной политики (Россия) Олегом Бондаренко по поводу российско-украинской войны. Российский пропагандист начал озвучивать антиукраинские выпады и посягать на территориальную целостность Украины, за что получил жесткий отпор от журналиста.

  • Также на этом радио Цимбалюк вступил в острый спор со скандальным коллегой Александром Чаленко, который после Революции Достоинства сбежал в Россию. Он разнес его пропагандистский спич о "едином народе" и якобы вине Украины в начале войны на Донбассе.

  • Кроме того, Цимбалюк доходчиво объяснил журналистке "Эхо Москвы", почему она не может упрекать Украину в необъективном освещении информации о ее стране. Он подчеркнул, что наше государство постоянно продолжает страдать из-за вооруженной агрессии Кремля.

  • А в одном из эфиров "Эхо Москвы" Цимбалюк озвучил жесткое послание всем россиянам. Он отметил, что граждане страны-агрессора должны забыть о тезисе про "братские народы" после того, как оккупировали часть территории Украины. К тому же, напомнил он, сотни тысяч украинцев прошли войну и смогут себя защитить.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Шел шестой год украино-русской вoйны. Поиски доказательств присутствия российской армии на территории украины по прежнему ведутся.
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