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24 ноября • обновлено в 19:04
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"Расп**делся, ты просмотри на него": Цимбалюк и Шарий сцепились в сети

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Украинский журналист Роман Цимбалюк и блогер, кандидат в депутаты Верховной Рады 9-го созыва Анатолий Шарий поспорили в сети из-за России.

Так, на своей странице в Twitter Шарий опубликовал пост, в котором высказался против певицы Софии Ротару, которая собирается на гастроли в РФ, и Цимбалюка, который является специальным корреспондентом УНИАН в Москве и живет там с семьей.

"Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитает, чтобы сын родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву", – написал он.

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На это Цимбалюк в своем Facebook-аккаунте ответил, что все его дети являются гражданами Украины. "Мои дети рождаются там, где живу я. У меня с этим строго", – написал он.

Журналист добавил, что место жительства не определяет мировоззрение человека. Он также намекнул, что Шарий якобы "топит за Россию", хотя сам живет в Европе.

Роман Цимбалюк и Анатолий Шарий

Роман Цимбалюк и Анатолий Шарий

Коллаж

На пост Цимбалюка Шарий ответил в Telegram. "Рома, у всех детей, рожденных везде, есть гражданство Украины, конечно же. Потом получается второе и консульство в известность не ставится. И не приплетай право почвы сюда, это тут причем", – написал блогер.

"По поводу "топить за Рашу"... Рома, ты получаешь в этой презрительно "Раше" деньги, жрешь за них и пьешь. Но искренне ее ненавидишь. А я топлю исключительно таких, как ты. Но с переменным успехом, ибо эта субстанция не тонет... Расп**делся, ты просмотри на него", – добавил Шарий.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Роман Цимбалюк высказал мнение о том, что если Россия решит деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Роман Цимбалюк Анатолий Шарий
Место
Украина
Тег
соцсети
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Комментарии
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мда, макнули ушастую мавпу Рому в лайно мордой. А ведь Анатолий Ш. в данном случае абсолютно прав. Рома ведёт виртуальные бои с Путиным и Захаровой в Москве. В этих боях он всегда побеждает) Ну и конечно же лучше, чтоб семья жила в занимающейся нищей Москве и новорожденный претендовал на российское гражданство, чем жить в цветущей европейской столице Киеве.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
кто такой этот шарий? просто чмо!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сидя в московском ресторане и попивая российский коньяк, Рома устало думал, что он ещё может сделать для Родины.
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