Украинский журналист Роман Цимбалюк и блогер, кандидат в депутаты Верховной Рады 9-го созыва Анатолий Шарий поспорили в сети из-за России.

Так, на своей странице в Twitter Шарий опубликовал пост, в котором высказался против певицы Софии Ротару, которая собирается на гастроли в РФ, и Цимбалюка, который является специальным корреспондентом УНИАН в Москве и живет там с семьей.

"Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитает, чтобы сын родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву", – написал он.

На это Цимбалюк в своем Facebook-аккаунте ответил, что все его дети являются гражданами Украины. "Мои дети рождаются там, где живу я. У меня с этим строго", – написал он.

Журналист добавил, что место жительства не определяет мировоззрение человека. Он также намекнул, что Шарий якобы "топит за Россию", хотя сам живет в Европе.

Роман Цимбалюк и Анатолий Шарий Коллаж

На пост Цимбалюка Шарий ответил в Telegram. "Рома, у всех детей, рожденных везде, есть гражданство Украины, конечно же. Потом получается второе и консульство в известность не ставится. И не приплетай право почвы сюда, это тут причем", – написал блогер.

"По поводу "топить за Рашу"... Рома, ты получаешь в этой презрительно "Раше" деньги, жрешь за них и пьешь. Но искренне ее ненавидишь. А я топлю исключительно таких, как ты. Но с переменным успехом, ибо эта субстанция не тонет... Расп**делся, ты просмотри на него", – добавил Шарий.

Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитаеи, чтобы свн родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву, хотя безумно хочет походить по Красной площади и поесть в тамошних чудовищно вкусных ресторанах. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) November 23, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно Роман Цимбалюк высказал мнение о том, что если Россия решит деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе.

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