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9 января • обновлено в 14:46
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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Цель – заработать на оружии? Как команда Зе ведет войну в "Укроборонпроме"

3.3т
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Война за влияние в системе "Укроборонпроме" продолжается. Михаил Морозов, назначенный Айварасом Абромавичусом его заместителем, якобы продвинул своего человека Вадима Ноздрю на должность директора "Укрспецэкспорта" – ключевого предприятия в системе "Укроборонпрома".

Как пишет Телеграм-канал Shadow-anonymous, Морозов в середине 2000-х руководил Госэкспортконтролем, "Укрспецэкспортом" и госпредприятием "Прогресс". Он ранее был специалистом в сфере торговли оружия.

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Работал также с российским банкиром Сергеем Максимовым, который ранее возглавлял VAB Bank и бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Владимиром Горбулиным. В 2011 году у Максима был конфликт с бизнесменом Олегом Бахматюком. В результате которого он продал контрольный пакет акций банка Олегу Бахматюку, став миноритарным акционером.

Как утверждают источники, Айварас взял Морозова потому что ему сказали, что только он в состоянии очистит кадровую палитру "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома", заменив людей Павла Букина, которые устроили ему "итальянскую забастовку", на вполне управляемый персонал.

Михаил Морозов

Михаил Морозов

Нынешний смысл существования "Укроборонпрома" — это борьба Абромавичуса с "тенью" бывшего директора "Укроборонпрома", а до того "Укрспецэкспорта" Павла Букина, победа в которой необходима для старта приватизации в системе "Укроборонпрома".

Большой победой в этой войне стали отмена приказа Букина о свободном плавании "Укрспецэкспорта" с переводом его в подчинение "Укроборонпрома" и смещение человека Букина Сергея Проскуркина с должности директора "Укрспецэкспорта". Сейчас на этом место Морозов продвинул Ноздрю.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Персоны
Айварас Абромавичус Олег Бахматюк
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Офис генерального прокурора Украины
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
От і вимальовується завдання команді ЗЕ: треба унеможливити персональне збагачення на держ-посаді, навіть якщо вона належить іншому олігархічному клану. Бо зараз мало того що купують котів у мішках, інколи дворових як породистих, інколи кіт інвалід, інколи мішок без кота, а ще буває замість мішка сміттевий пакет (це коли вже куплений закордонний білет на літак). От сама можливість чиновнику втекти (а президенту відкупитися за мілліард доларів) "вговнює" Український народ.
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