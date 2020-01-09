Война за влияние в системе "Укроборонпроме" продолжается. Михаил Морозов, назначенный Айварасом Абромавичусом его заместителем, якобы продвинул своего человека Вадима Ноздрю на должность директора "Укрспецэкспорта" – ключевого предприятия в системе "Укроборонпрома".

Как пишет Телеграм-канал Shadow-anonymous, Морозов в середине 2000-х руководил Госэкспортконтролем, "Укрспецэкспортом" и госпредприятием "Прогресс". Он ранее был специалистом в сфере торговли оружия.

Работал также с российским банкиром Сергеем Максимовым, который ранее возглавлял VAB Bank и бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Владимиром Горбулиным. В 2011 году у Максима был конфликт с бизнесменом Олегом Бахматюком. В результате которого он продал контрольный пакет акций банка Олегу Бахматюку, став миноритарным акционером.

Как утверждают источники, Айварас взял Морозова потому что ему сказали, что только он в состоянии очистит кадровую палитру "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома", заменив людей Павла Букина, которые устроили ему "итальянскую забастовку", на вполне управляемый персонал.

Михаил Морозов

Нынешний смысл существования "Укроборонпрома" — это борьба Абромавичуса с "тенью" бывшего директора "Укроборонпрома", а до того "Укрспецэкспорта" Павла Букина, победа в которой необходима для старта приватизации в системе "Укроборонпрома".

Большой победой в этой войне стали отмена приказа Букина о свободном плавании "Укрспецэкспорта" с переводом его в подчинение "Укроборонпрома" и смещение человека Букина Сергея Проскуркина с должности директора "Укрспецэкспорта". Сейчас на этом место Морозов продвинул Ноздрю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!