Труп висел на столбе: под Днепром мужчина погиб жуткой смертью. Фото 18+

Под Днепром на столбе нашли висящим труп мужчины, которого убило током.
ЧП произошло на дачном кооперативе в воскресенье, 16 июня, около 14:30, передает "Информатор".
Мужчина был электриком и полез на столб для проведения работ. Но он ухватился за штырь и его ударило током.
Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей к месту инцидента. Тело снимали с высоты с помощью спецоборудования.
Под Днепром убило электрика
dp.informator.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в Днепре поблизости моста Метро нашли труп мужчины.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся