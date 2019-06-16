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Труп висел на столбе: под Днепром мужчина погиб жуткой смертью. Фото 18+

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Под Днепром на столбе нашли висящим труп мужчины, которого убило током.

ЧП произошло на дачном кооперативе в воскресенье, 16 июня, около 14:30, передает "Информатор".

Мужчина был электриком и полез на столб для проведения работ. Но он ухватился за штырь и его ударило током.

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Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей к месту инцидента. Тело снимали с высоты с помощью спецоборудования.

Под Днепром убило электрика

Под Днепром убило электрика

dp.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в Днепре поблизости моста Метро нашли труп мужчины.

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Место
УкраинаДнепр
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