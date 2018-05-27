"Троллил полицию": скандального активиста поймали пьяным за рулем в Одессе

Ночью в воскресенье, 27 мая, в Одессе патрульные полицейские остановили скандально известного активиста "Дорожного контроля", занимающегося безопасностью на дорогах, который ездил по городу пьяним.

Экспертиза подтвердила опьянение нарушителя, сообщают в пресс-службе полиции.

"Драгер подтвердил нарушение - 1.30 промилле. Мужчина не согласился с результатом проверки, после чего ему предложили проехать в медицинское учреждение. 41-летний нарушитель от прохождения медицинского освидетельствования в присутствии двух понятых отказался", - отметили полицейские.

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Инцидент случился в 03:16 на улице Пантелеймоновской в районе 56-го дома. Патрульный экипаж остановил автомобиль "Вольво", за рулем которого был активист, за проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

Во время проверки полицейские обратили внимание на запах алкоголя из салона авто, а также на странное поведение водителя и пассажиров.

Как передает "Думская", речь идет об общественнике Алексее Булгару, который ранее неоднократно скандалил с полицейскими. После задержания он устроил дебош в медучреждении, в котором проходил освидетельствование. Однако официальной информации о личности нарушителя нет.

Алексей Булгару SKELET-info

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По словам советника начальника одесской полиции Руслана Форостяка, активист часто критиковал действия полиции.

"…Экспертиза, все дела, оформлена сто тридцатая. Я бы об этом не писал, если бы этим активистом ни оказался тот, кто длительное время тролил патрульную полицию Одесской области, постоянно описывая их как дегенератов в своих репортажах", - написал Форостяк на своей странице в Facebook.

"Никакого злорадства не чувствую, но довольно интересно, как это воспримет общество и его коллеги, потому что именно по этой реакции можно сделать вывод насколько вообще постоянное это общество и способно оно генерировать стандарты, на которые должны отвечать правоохранительные органы или как минимум стремиться к ним", - добавил он.

Отметим, Алексей Булгару является редактором издания "Дорожный контроль" и неоднократно публиковал критические статьи об украинской полиции.

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