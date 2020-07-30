С начала недели Украина потеряла троих защитников – ООС

С начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом 30 июля на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС. "По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – сказано в сообщении.

Известно, что 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун. 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Добавим, Артур Бахнар (1983 года рождения) скончался у Новогнатовки, в зоне проведения Операции Объедененных сил. По данным ветерана АТО Мирослава Гая, военный умер в результате отека головного мозга.

Артур Бахнар. Faсebook \ Виктория Ковальская

Скриншот

Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.