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С начала недели Украина потеряла троих защитников – ООС

Расследования
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  • Начиная с 27 июля, из-за проблем со здоровьем умерли трое военнослужащих

  • В штабе ООС заявили, что потеряли преданных патриотов и мужественных защитников страны

Потери ВСУ

Украина потеряла троих защитников.

С начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом 30 июля на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС. "По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – сказано в сообщении.

Известно, что 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун. 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Добавим, Артур Бахнар (1983 года рождения) скончался у Новогнатовки, в зоне проведения Операции Объедененных сил. По данным ветерана АТО Мирослава Гая, военный умер в результате отека головного мозга.

Артур Бахнар.

Артур Бахнар. Faсebook \ Виктория Ковальская

Скриншот

Скриншот

Facebook / Операция Объединенных сил

Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.

УкраинаВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеООСВооруженные силы Украины
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