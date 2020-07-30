С начала недели Украина потеряла троих защитников – ООС
Начиная с 27 июля, из-за проблем со здоровьем умерли трое военнослужащих
В штабе ООС заявили, что потеряли преданных патриотов и мужественных защитников страны
Украина потеряла троих защитников.
С начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Об этом 30 июля на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС. "По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – сказано в сообщении.
Известно, что 28 июля умер солдат Артур Бахнар, 29 июля – солдат Сергей Вергун. 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова.
Добавим, Артур Бахнар (1983 года рождения) скончался у Новогнатовки, в зоне проведения Операции Объедененных сил. По данным ветерана АТО Мирослава Гая, военный умер в результате отека головного мозга.
Артур Бахнар. Faсebook \ Виктория Ковальская
Скриншот
Facebook / Операция Объединенных сил
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.