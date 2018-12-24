''Триколор РФ над Киевом'': Журналист раскрыл замысел РПЦ в Украине

Русской православной церкви ничего не мешало предоставить автокефалию Украине. Однако это не было сделано, поскольку Россия не оставляет надежд превратить соседнюю страну в свою составляющую. Аналогичная ситуация сложилась и с Беларусью.

Вместе с тем, Грузии еще в 1943 году РПЦ согласилась дать независимость, подчеркнул украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я могу сказать, почему так произошло. Это вовсе не по религиозным мотивам. Это произошло потому, что в России и власть, и общество, и церковь считают Украину и Беларусь временными образованиями. Пусть они там провозгласили независимость — ясно, что это ненадолго, что рано или поздно это снова будет великая Россия, и церковь должна быть единой", — отметил он.

Патриарх РПЦ Кирилл "Інформатор"

Доказательством таких планов, по мнению Портникова, является само название РПЦ, звучащее как "Русская православная церковь", а не Российская. В представлении Кремля оно должно вызывать у прихожан ассоциации с русским народом.

"А что такое русский народ с точки зрения империи? Великороссы, малороссы и белорусы. Фактически нам говорили: "Провозглашайте свою независимость сколько угодно — вас нет. И главное доказательство этого — Русская православная церковь в Украине, которая называется УПЦ МП. Но ясно, что в тот момент, когда мы восстановим нашу власть на наших землях, и над Киевом снова будет развеваться настоящий триколор Российской Федерации, потому что там живут русские, УПЦ МП будет за один день переименована в Русскую православную церковь Малороссии". Вот чего они хотят!" — объяснил журналист.

Виталий Портников "МедиаНяня"

Как сообщал OBOZREVATEL, также Портников заявил, что требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности. Именно такую цель им ставит режим президента страны-агрессора Владимира Путина.

Напомним, во время большой ежегодной пресс-конференции Путин угрожающе заявил, что создание единой украинской православной церкви может "приобрести кровавый характер".