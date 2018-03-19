Требовал 50 тысяч: во Львове оштрафовали врача-взяточника на сумму, в два раза меньше

Шевченковский районный суд Львова признал врача-ортопеда-травматолога МСЭК Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Ореста Рогуцкого виновным в вымогательстве и получении взятки.

Мужчина требовал 50 тысяч гривен за назначение третьей группы инвалидности человеку, которому она принадлежала по закону. Об этом сообщает "Zaxid.net".

Пациент хотел получить справку МСЭК об установлении 3 группы инвалидности пожизненно. 23 января 2018 Рогуцкий потребовал от человека 50 тысяч гривен, чтобы подтвердить состояние для получения пенсии.

Взяточник сказал мужчине положить деньги на полку в шкафу кабинета. Правоохранители взяли его на горячем. Вину Рогуцкий признал, а также заключил соглашение о признании вины с прокурором.

Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 23 800 гривен - 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Данная сумма - в два раза меньше того, что он требовал от пациента.

Медика лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Борисполе" задержали чиновников киевской таможни, которые подозреваются в получении взятки в размере по 500 долларов.