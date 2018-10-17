Требовал $150 тыс: взяточника-''решалу'' из ГАСИ поймали с поличным

В Киевской области с поличным задержали коррупционера, который за взятку обещал повлиять на руководство местной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он уточнил, что операцию провели прокуратура и полиция Киевской области вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ.

По словам генпрокурора, "решалу" задержали при получении 150 тысяч долларов США.

facebook.com/LlutsenkoYuri

"Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решали" с руководством подразделения ГАСИ - задержим и должностных лиц", - написал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Луценко призвал Верховную Раду принять законопроект, предусматривающий прекращение действия заграничных паспортов народных депутатов после внесения в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности.