МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Требовал $150 тыс: взяточника-''решалу'' из ГАСИ поймали с поличным

2.9тЧитать материал на украинском

В Киевской области с поличным задержали коррупционера, который за взятку обещал повлиять на руководство местной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он уточнил, что операцию провели прокуратура и полиция Киевской области вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ.

По словам генпрокурора, "решалу" задержали при получении 150 тысяч долларов США.

Новости
''Это другая история'': скандальный топ-чиновник СБУ оправдался за огромное состояние
Требовал $150 тыс: взяточника-''решалу'' из ГАСИ поймали с поличным

facebook.com/LlutsenkoYuri

"Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решали" с руководством подразделения ГАСИ - задержим и должностных лиц", - написал Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Луценко призвал Верховную Раду принять законопроект, предусматривающий прекращение действия заграничных паспортов народных депутатов после внесения в парламент представления на привлечение к уголовной ответственности.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Объекты
взяткаГАСИ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги