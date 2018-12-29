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В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

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В Кропивницком от отравления угарным газом в квартире погибла семья из четырех человек.

Трагедия произошла вечером, 28 декабря, на ул. Соборной. Жильцы дома обратили внимание, что из соседней квартиры длительное время никто не выходит.

Когда спасатели вскрыли двери, они увидели в помещении бездыханные тела супругов, а также их детей: 6-летней дочери и 11-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградщины.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки.

В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

ГСЧС Кропивницкой области

В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

Google. Maps

В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

ГСЧС Кропивницкой области

В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

ГСЧС Кропивницкой области

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле Черкасской области от угарного газа погибли две девочки 3 и 11 лет, а также 58-летний мужчина. Причиной ЧП предварительно стала неправильная эксплуатация печного отопления.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаКропивницкий
Тег
криминал
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