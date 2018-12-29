В Кропивницком в квартире нашли тела родителей с детьми: что произошло

В Кропивницком от отравления угарным газом в квартире погибла семья из четырех человек.

Трагедия произошла вечером, 28 декабря, на ул. Соборной. Жильцы дома обратили внимание, что из соседней квартиры длительное время никто не выходит.

Когда спасатели вскрыли двери, они увидели в помещении бездыханные тела супругов, а также их детей: 6-летней дочери и 11-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСЧС Кировоградщины.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки.

ГСЧС Кропивницкой области

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ГСЧС Кропивницкой области

ГСЧС Кропивницкой области

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Смеле Черкасской области от угарного газа погибли две девочки 3 и 11 лет, а также 58-летний мужчина. Причиной ЧП предварительно стала неправильная эксплуатация печного отопления.