Трагедия унесла 5 жизней: топ ДТП в Украине за выходные

На минувших выходных, 8-10 марта, в Украине произошли сотни ДТП, жертвами которых стали десятки человек. OBOZREVATEL расскажет о самых масштабных авариях.

В селе Яблунивка Макаровского района Киевской области водитель ВАЗа на скорости въехал в дерево. В результате погибли пять человек в возрасте 16-27 лет. Выжить удалось лишь 16-летней пассажирке. В критическом состоянии девушка была госпитализирована.

Водитель и пассажиры авто – жители с. Новоселки и Яблунивка. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ДТП в Украине

Возле с. Казачье Запорожской области с дамбы в кювет слетел микроавтобус Renault Koleos. В результате водитель и две женщины-пассажирки скончались на месте происшествия.

ГСЧС в Запорожской области

Недалеко от Луцка Волынской области в ДТП погиб журналист телерадиокомпании "Аверс" 57-летний Юрий Яцюк. По данным полиции, вместе с женщиной Яцюк переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса легкового авто Volkswagen Golf.

В итоге журналист погиб на месте происшествия, а женщина-пешеход получила травмы.

Юрий Яцюк

По данным издания "Таблоид Волыни", Юрий возвращался с похорон журналиста Романа Флишаровского.

В Киеве на Лесном массиве произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Daewoo. В итоге пассажир легковушки, который находился на переднем сиденье, скончался.

На трассе Киев – Чоп, между населенными пунктами Козёва и Орява, микроавтобус Mercedes-Sprinter слетел в кювет. В итоге один человек погиб и еще двое получили травмы.

ДТП в Украине Google. Maps

ДТП в Украине Варта-1

ДТП в Украине Варта-1

В Тернопольской области в ДТП попала…13-летняя девочка-водитель. Внедорожник Subaru, которым управляла школьница, столкнулся с Volkswagen. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

ДТП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области водитель маршрутки задавил свою пассажирку. Авария произошла, когда 37-летняя женщина вышла из салона автобуса.

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