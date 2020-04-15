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15 апреля • обновлено в 18:17
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Трагедия с минометом в зоне ООС: стало известно имя погибшего бойца ВСУ

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Во время плановых учений в зоне ООС в Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Вивчаренко.

Об этом сообщается на сайте 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Старший солдат скончался в результате взрыва миномета. Еще восемь военных получили ранения.

"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович.

Командование и личный состав 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего", – сказано в сообщении.

Игорь Вивчаренко

Игорь Вивчаренко

3polk.info

Как писал OBOZREVATEL, накануне в зоне операции Объединенных сил на Донбассе внезапно умер прапорщик ВСУ Алексей Лазаревич из Глухова Сумской области.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Расследования

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