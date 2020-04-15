Трагедия с минометом в зоне ООС: стало известно имя погибшего бойца ВСУ

Во время плановых учений в зоне ООС в Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Вивчаренко.
Об этом сообщается на сайте 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Старший солдат скончался в результате взрыва миномета. Еще восемь военных получили ранения.
"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович.
Командование и личный состав 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего", – сказано в сообщении.
Игорь Вивчаренко
3polk.info
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