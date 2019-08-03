Торговля людьми: украинцам объяснили, кто рискует попасть в рабство

В Украине ежегодно фиксируется множество случаев торговли людьми, украинцев покупают и продают для трудовой или сексуальной эксплуатации.

Кто в Украине рискует попасть в рабство, рассказала в эфире ObozTV директор компании "А21 Украина" Юлия Саченко.

"Ни одна страна не избегает этой проблемы, но разные страны по-разному втянуты в эту деятельность. Есть страны-поставщики живого товара, есть страны назначения или транзита. Украина сейчас выступает во всех трех ипостасях… И в Украине существует внутреннее рабство. Гражданин Украины может попасть в эксплуатацию в своем государстве", – рассказала Саченко.

По словам эксперта, каждый пятый украинец склонен принимать потенциально опасные предложения по трудоустройству.

"Большинство пострадавших от торговли людьми, по результатам прошлого года, являются молодые мужчины, которые планируют свое трудоустройство. Также бездомные, люди, которые ищут временную подработку, люди, не имеющие образования, не являющиеся работниками, которые пользуются спросом. Также в группе риска мужчины, которые ощущают давление прокормить свою семью. В группу риска можно отнести детей-сирот. После 18 лет они выпускаются из интернатных учреждений и некому о них заботиться. Они становятся очень легкой добычей для торговцев людьми", – отметила она.

На вопрос о ценах на "живой товар" в Украине, эксперт ответила: "Все зависит от качества "товара". Если речь идет о девственнице, которую покупают для сексуальной эксплуатации, то цена очень большая. Но если речь об эксплуатации в сельской местности на ферме, то человека могут купить за бутылку водки. Это довольно распространено. Бывают случаи, когда алкогольно зависимые родители отдают детей в аренду. Это какие-то несопоставимые "цены".

Также Саченко предупредила об опасной тенденции – вербовке людей курьерами за границу.

"Украинцев через объявления приглашали на работу курьерами в РФ или на работу моряками на корабли в Средиземное море. Со временем люди, которые согласились на такие условия, узнали, что им надо перевозить нелегальные вещества, наркотики, драгоценные металлы и камни или нелегальных мигрантов. Большинство этих людей сейчас находятся в тюрьмах тех стран, куда они перевозили. Более 100 украинцев находятся в тюрьмах России, около 100 – в тюрьмах Греции", – рассказала она.

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители освободили из трудового рабства около 100 человек, которых незаконно удерживала преступная группировка, организованная гражданином России.

По данным Госдепа США, Украина на сегодня не соответствует минимальным стандартам борьбы с торговлей людьми, несмотря на усилия правительства.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!