"Торчат уши": Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах

К атакам в Новых Санжарах на людей, эвакуированных из Уханя, причастны политики и бизнес-сообщество.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть". Он подчеркнул, что некоторые "уши" уже проявили себя, отвечая на вопрос, не "торчат ли уши политиков" в организованной бойне.

"Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства… Многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – считает министр.

Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!