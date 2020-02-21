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21 февраля • обновлено в 08:39
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"Торчат уши": Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах

19.2т
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К атакам в Новых Санжарах на людей, эвакуированных из Уханя, причастны политики и бизнес-сообщество.

Об этом заявил министр МВД Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть". Он подчеркнул, что некоторые "уши" уже проявили себя, отвечая на вопрос, не "торчат ли уши политиков" в организованной бойне.

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"Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства… Многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – считает министр.

Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах

Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами. Это произошло после побоища, которое устроили в этом городе местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая везут в их медцентр.

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Автор
Екатерина Луговская
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Это же многоходовочка, сначала в Ухань летали Петров с Бошировым, распылили "Короновичок" на рынке, чтоб через китайцев заразить великих укров и таким образом спровоцировать милейших и миролюбивых рогулей на беспорядки. От жеж Путин злодей какой...
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2
0
Доктор Вася
Доктор Вася
Кремль это! Путинские титушки. Слава Гиднюкам!
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2
1
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сравнивая, как встречают эвакуированных во всех странах мира и как на Украине, невольно приходишь к выводу: сей народ проклят и нет у него будущего.
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4
2
Он Алекс
Он Алекс
Alexander Rabinovich, не старайся российский троль, Украину захватить путинцам не получится, тебе зря платят из федерального бюджета РФ
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