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''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

3.5тЧитать материал на украинском

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР" - россиянин Алексей Бирюлин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также показал фотографии пророссийского боевика.

Отмечается, что Бирюлин был убит еще 6 декабря, однако более недели об этом не было известно.

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''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

facebook.com/ukrop.bc

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

facebook.com/ukrop.bc

"Плохая примета топтать флаг Украины, именно на День ВСУ сработала карма… Все будет Украина и победа за нами!" — написал украинский офицер.

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

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По данным волонтерского сайта "Миротворец", ликвидированный террорист некоторое время служил командиром подразделения боевиков "ДНР". Он принимал участие в боевых действиях в городе Дебальцево.

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

myrotvorets.center

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе. При этом в официальных "сводках" незаконных группировок информацию о погибших умалчивают.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Теги
смертьтеррористы "ДНР"Новости ДНРНовости Донбассафотографии
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Тряпку бандер сжигать нужно)))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Дебальцево вонзал новый построили . Дома начали строить. Восстанавливают потехоньку. А хахлы не одной дороги не отремантировали
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