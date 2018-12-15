''Топтать флаг Украины — плохая примета'': появились фото убитого террориста ''ДНР''

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР" - россиянин Алексей Бирюлин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также показал фотографии пророссийского боевика.

Отмечается, что Бирюлин был убит еще 6 декабря, однако более недели об этом не было известно.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

"Плохая примета топтать флаг Украины, именно на День ВСУ сработала карма… Все будет Украина и победа за нами!" — написал украинский офицер.

myrotvorets.center

myrotvorets.center

По данным волонтерского сайта "Миротворец", ликвидированный террорист некоторое время служил командиром подразделения боевиков "ДНР". Он принимал участие в боевых действиях в городе Дебальцево.

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

Как писал OBOZREVATEL, недавно террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе. При этом в официальных "сводках" незаконных группировок информацию о погибших умалчивают.