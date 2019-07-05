"То, что любишь - убьет тебя": в трагедии с сожженной в Запорожье девушкой нашли мистический след

В трагедии с 22-летней Анастасией Ковалевой, которую 2 июля посреди улицы облил бензином и поджег любимый человек, увидели мистический след.

Как пишет "Западный аргумент", настораживает комментарий девушки к ее же собственному фото, опубликованному чуть больше года назад, 30 мая 2018: "Найди то, что любишь, и пусть оно убьет тебя ...".

"Любые слова или мысли могут материализоваться. Поэтому надо быть очень осторожным, когда что-то говоришь, а тем более - пишешь, ведь при письме тратишь еще больше энергии. Все вроде пропускаешь через себя, - заявила участница 13-го сезона "Битвы экстрасенсов", эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы", таролог из Одессы Лариса Гуцан. - Эти слова девушка написала в день, когда была ниспадающая Луна. Тогда все сказанное или сделанное - привлекается".

Кроме того, у ее парня на руке есть татуировка в виде рун в круговороте - такое изображение, нанесенное на тело люди, усиливает все, что в ее характере, утверждает экстрасенс.

"То есть, если он и до этого был достаточно агрессивным, то наколов руны, стал еще более агрессивным, и этого уже не изменить. Итак, результат был неизбежен, увы ...", - считает Гуцан.

Правоохранители говорят, что причиной конфликта между Анастасиею и Виталием стала банальная бытовая ссора - якобы муж ее приревновал и таким ужасным образом решил отомстить.

Друзья молодых людей рассказывают, что Виталий действительно часто устраивал Насти сцены ревности - то посмотрела на кого-то не так, то лишний раз кому-то улыбнулась или кивнула.

Однако, судя по сообщений девушки в соцсетях, любовь у них была "неземная". Их отношения развивались настолько стремительно, что уже на второй день после знакомства Виталий сделал предложение. "Каждую ночь прижимается так, что дышать невозможно. Впервые замуж позвал на второй день знакомства. А серьезно попросил моей руки у родителей через несколько месяцев отношений, со всеми почестями ...", - написала Анастасия в своем Instagram 30 апреля.

Анастасия и Виталий

Девушка не скрывала, что любимый баловал ее, но несмотря на такую любовь, между ними возникали ссоры:

"Никогда не просила подарков, но при этом всегда он до копейки на меня все тратил. Мы обычная семья, но он из себя лезет, чтобы подарить золото, айфоны, белье по 2000, духи по четыре и многое другое. Более года отношений и ни недели - без цветов. За все время максимум три дня не виделись, а так 24/7. Если скандалим, то пол квартиры разрушаем", - писала Настя.

Сейчас девушка в больнице в крайне тяжелом, критическом состоянии. Она в медикаментозном сне, в который ее ввели, чтобы облегчить боль. Регулярно меняют повязки на ранах - у девушки обгорело туловище, голова, руки и ноги. Врачи пока не делают никаких прогнозов . Если она выживет - впереди ряд сложных операций и длительная реабилитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушку облил бензином и поджег ее молодой человек. У нее 90% ожогов тела. 4 июля врачи сделали неутешительный прогноз – на выживание пострадавшей дали сутки.

28-летнему Виталию Чайковскому избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

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