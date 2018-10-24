"Типичный российский маразм": раскрыты планы Кремля по Крыму

У Кремля есть несколько вариантов решения проблемы с водоснабжением в аннексированном Крыму.

Как сообщил кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский в блоге на OBOZREVATEL, первый – это военное вторжение и оккупация юга Украины, в второй – привести в 2019 году к власти в Украине марионеточное промосковское правительство.

"Так как вероятность обоих этих планов "плавающая", то существует и более реалистичный третий план решения проблемы водоснабжения, и его полноценная реализация начнется в 2019 г. после пуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив", - добавил он.

По мнению историка, многие действия оккупационных властей в Крыму, как то, сокращение числа врачей, некачественный ремонт дорог и улиц, закрытие некоторых предприятий, отъем земли и тому подобное, которые часто расценивают как типичный российский маразм, идеально вписываются в этот план № 3.

"План № 3 позволяет решить проблему водоснабжения методом сокращения населения Крыма, с попутной его заменой до тех 700 тысяч человек, которые по оценке российских экспертов, сделанной еще 2015 г. могут там жить и обходиться его водными ресурсами. Эти 700 тыс. хорошо вписываются и в схему "возвращения Крыма в родную гавань" или более прозаично – интеграции его в экономику РФ", - подчеркнул Климовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине заявили, что для возможного восстановления подачи воды в Крым Россия должна официально признать его оккупацию. При этом Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения.

Ранее сообщалось, что на восстановление экосистемы Крыма после засухи понадобится минимум лет 10.