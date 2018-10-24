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"Типичный российский маразм": раскрыты планы Кремля по Крыму

3.3тЧитать материал на украинском

У Кремля есть несколько вариантов решения проблемы с водоснабжением в аннексированном Крыму.

Как сообщил кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский в блоге на OBOZREVATEL, первый – это военное вторжение и оккупация юга Украины, в второй – привести в 2019 году к власти в Украине марионеточное промосковское правительство.

"Так как вероятность обоих этих планов "плавающая", то существует и более реалистичный третий план решения проблемы водоснабжения, и его полноценная реализация начнется в 2019 г. после пуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив", - добавил он.

По мнению историка, многие действия оккупационных властей в Крыму, как то, сокращение числа врачей, некачественный ремонт дорог и улиц, закрытие некоторых предприятий, отъем земли и тому подобное, которые часто расценивают как типичный российский маразм, идеально вписываются в этот план № 3.

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"План № 3 позволяет решить проблему водоснабжения методом сокращения населения Крыма, с попутной его заменой до тех 700 тысяч человек, которые по оценке российских экспертов, сделанной еще 2015 г. могут там жить и обходиться его водными ресурсами. Эти 700 тыс. хорошо вписываются и в схему "возвращения Крыма в родную гавань" или более прозаично – интеграции его в экономику РФ", - подчеркнул Климовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине заявили, что для возможного восстановления подачи воды в Крым Россия должна официально признать его оккупацию. При этом Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения.

Ранее сообщалось, что на восстановление экосистемы Крыма после засухи понадобится минимум лет 10.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Климовский
Место
Украина
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
а я бы сказал - типичный кастрюльный маразм
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Первый вариант более оптимистический...и гнать галицаев до польского Львова!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Spiridonov Alexandr, Свiдоме бидло....как драпало вшивое всу с Крыма, так и будете драпать...проверенно временем.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Ivanenko Vitaliy, А сколько потребуется трупов "оптимистов", ты прикинул, свой не жалко ?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Ты у нас такой дурак по субботам, али как?!" Если планируется уменьшение численности населения, зачем тогда строится мост не только с автомобильным, но и с ж\д сообщением, зачем строятся энергогенерирующие предприятия, а не ограничиваются имеющимся энергомостом??
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Бор Тарас
Бор Тарас
Александрович Алексей,для лаптефюрера понты дороже денег, дурик.
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