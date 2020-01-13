The New York Times подробно воспроизвел трагический рейс украинского самолета в Иране: видео

Американское издание The New York Times подробно воспроизвело рейс PS752 Boeing 737 (самолета МАУ), из-за крушения которого погибли 176 человек.
Трагический рейс лайнера длился 7 минут. Из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране самолет взлетел в 6:12 (4:42 по Киеву) и направлялся к северо-западу. За три минуты Boeing уже был на высоте около 2,4 км и четко отображался на радарах (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
В 6:12 электронные системы начали давать сбой и самолет передал последний сигнал. При этом судно МАУ продолжало полет, но уже около 6:15 в него попала ракета.
Отмечается, что в нескольких километрах от места падения самолета находятся секретные военные базы Ирана, где расположены противовоздушные системы.
После удара самолет летел еще несколько минут и упал в 16 км от места, где был зафиксирован последний переданным диспетчерам сигнал.
По опубликованным ранее данным, самолет развернулся обратно в сторону аэропорта Тегерана. Буквально перед крушением в 6:19 на борту произошел второй взрыв.
Последний рейс Boeing 737
Nytimes
Последний рейс Boeing 737
Nytimes
Последний рейс Boeing 737
Nytimes
Последний рейс Boeing 737
Nytimes
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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