Главная Новости
13 января • обновлено в 07:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

The New York Times подробно воспроизвел трагический рейс украинского самолета в Иране: видео

726
Читать материал на украинском

Американское издание The New York Times подробно воспроизвело рейс PS752 Boeing 737 (самолета МАУ), из-за крушения которого погибли 176 человек.

Трагический рейс лайнера длился 7 минут. Из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране самолет взлетел в 6:12 (4:42 по Киеву) и направлялся к северо-западу. За три минуты Boeing уже был на высоте около 2,4 км и четко отображался на радарах (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В 6:12 электронные системы начали давать сбой и самолет передал последний сигнал. При этом судно МАУ продолжало полет, но уже около 6:15 в него попала ракета.

Новости
"Лучше бы я был на борту": командир КСИР извинился за сбитый самолет МАУ

Отмечается, что в нескольких километрах от места падения самолета находятся секретные военные базы Ирана, где расположены противовоздушные системы.

После удара самолет летел еще несколько минут и упал в 16 км от места, где был зафиксирован последний переданным диспетчерам сигнал.

По опубликованным ранее данным, самолет развернулся обратно в сторону аэропорта Тегерана. Буквально перед крушением в 6:19 на борту произошел второй взрыв.

Последний рейс Boeing 737

Последний рейс Boeing 737

Nytimes

Последний рейс Boeing 737

Последний рейс Boeing 737

Nytimes

Последний рейс Boeing 737

Последний рейс Boeing 737

Nytimes

Последний рейс Boeing 737

Последний рейс Boeing 737

Nytimes

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Забыли уже про самолет))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги