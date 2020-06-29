Террористы выпустили ракету по мирному поселку на Донбассе и получили отпор от ВСУ
28 июня российские оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины
Они вели обстрел из запрещенных артиллерийских систем, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия
Кроме того, террористы выпустили из ПТУРа ракету по мирному селению Пивничного, нанеся разрушений нескольким домам гражданских
Украинские защитники дали врагу отпор, ликвидировав двух и ранив одного боевика
Война на Донбассе. Народная правда
Российские террористы на Донбассе 28 июня осуществили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне, вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, украинские защитники, удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 28 июня воины ВСУ уничтожили двух и ранили одного захватчика.
Офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил на своем Telegram-канале, что они служили в рядах 9 ОМСП и 4 ОМСБр. Что касается потерь среди защитников Украины, то их за минувшие сутки нет.
В целом 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал наши оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался у Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.
С начала текущих суток, 29 июня, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников также нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 июня в зоне проведения ООС погиб украинский военный, еще трое получили ранения.
Также в тот же день украинский сапер был ранен. Он подорвался на взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка.