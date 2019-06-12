Террористы устроили перестрелку на Донбассе и понесли масштабные потери

На Донбассе по приказу "командира" террористы спровоцировали перестрелку с военнослужащими Операции Объединенных сил (ООС).

В результате погибло пять боевиков, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Выполняя самовольный приказ командира одной из мотострелковых бригад 2 АК, была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибло пять боевиков разведывательного подразделения противника", - говорится в сообщении.

Бойцы ООС 24 канал

Кроме того, установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибшие были доставлены в местный морг в гражданской одежде и без документов.

Также Минобороны сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений Объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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